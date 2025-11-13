*12:24JST 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制に警戒

13日午前の東京市場でドル・円は一時155円台に浮上したが、その後は154円後半に失速した。心理的節目付近に値を切り上げ、日本政府の円安牽制を意識した円買いが重石となった。また、日経平均株価はプラスに転換も上げ幅を縮小し、円売りは後退。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。

【要人発言】

・片山財務相

「減税というオプションを否定しているわけではない」

「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」

・植田日銀総裁

「今後も適切に政策運営をしていきたい」

「個人消費全体は底堅く推移している」

「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」

【経済指標】

・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）

・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）《TY》