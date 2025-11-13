ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～エムスリー、エイチエムコムなどがランクイン

2025年11月13日 10:36

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エムスリー、エイチエムコムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月13日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 23490 　3635.358　 330.55% -0.0153%
＜2016＞ iF米710H　　　123457 　76759.382　 282.66% 0.0005%
＜265A＞ エイチエムコム　　　312100 　29029.64　 282.12% 0.0358%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　440600 　33373.82　 232.72% 0.1491%
＜7615＞ 京きもの　　　　　　5075600 　133525.78　 212.51% 0.0056%
＜7320＞ Solvvy　　　　269200 　65175.6　 208.34% -0.2141%
＜4980＞ デクセリアルス　　　2547700 　1332117.16　 191.49% 0.2115%
＜6676＞ BUFFALO　　　117400 　87066　 186.79% 0.184%
＜4323＞ 日シス技術　　　　　131000 　71732.08　 166.62% 0.1368%
＜7806＞ MTG　　　　　　　1162400 　1156620.1　 157.16% 0.1441%
＜3652＞ DMP　　　　　　　89200 　52664.94　 139.01% 0.0513%
＜6907＞ ジオマテック　　　　491700 　159346.06　 127.15% -0.0775%
＜2410＞ キャリアDC　　　　142000 　98062.68　 123.31% 0.0259%
＜4419＞ Finatext　　1334900 　402805.58　 122.4% -0.2323%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　881600 　446857.9　 121.8% 0.0864%
＜4275＞ カーリット　　　　　297500 　159232.86　 119.3% 0.0998%
＜147A＞ ソラコム　　　　　　203500 　66263　 118.9% 0.1619%
＜2413＞ エムスリー　　　　　6684500 　6041134.72　 117.4% 0.2347%
＜3472＞ 日本ホテル　　　　　5054 　135956.32　 117.07% -0.007%
＜4293＞ セプテーニHD　　　500200 　73779.68　 109.84% 0.0262%
<7554> 幸楽苑　　　　　　　141500 　51386.64　 108.71% 0.0554%
<9704> アゴーラHG　　　　5007900 　101558.98　 107.38% -0.0307%
<5599> S＆J　　　　　　　77800 　47167.02　 107.02% 0.1004%
<9337> トリドリ　　　　　　189400 　169183.46　 104.42% 0.0541%
<8093> 極東貿　　　　　　　168100 　111492.34　 103.52% -0.0418%
<9338> INFORICH　　664300 　522758.34　 102.78% -0.0596%
<3449> テクノフレックス　　114200 　73706.88　 101.97% 0.0536%
<6071> IBJ　　　　　　　517600 　154973.42　 97.72% 0.0035%
<6317> 北川鉄　　　　　　　58300 　42307.04　 91.94% 0.0521%
<5805> SWCC　　　　　　1524400 　5811732.2　 91.34% 0.1587%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

