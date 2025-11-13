関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～エムスリー、エイチエムコムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 23490 3635.358 330.55% -0.0153%
＜2016＞ iF米710H 123457 76759.382 282.66% 0.0005%
＜265A＞ エイチエムコム 312100 29029.64 282.12% 0.0358%
＜2962＞ テクニスコ 440600 33373.82 232.72% 0.1491%
＜7615＞ 京きもの 5075600 133525.78 212.51% 0.0056%
＜7320＞ Solvvy 269200 65175.6 208.34% -0.2141%
＜4980＞ デクセリアルス 2547700 1332117.16 191.49% 0.2115%
＜6676＞ BUFFALO 117400 87066 186.79% 0.184%
＜4323＞ 日シス技術 131000 71732.08 166.62% 0.1368%
＜7806＞ MTG 1162400 1156620.1 157.16% 0.1441%
＜3652＞ DMP 89200 52664.94 139.01% 0.0513%
＜6907＞ ジオマテック 491700 159346.06 127.15% -0.0775%
＜2410＞ キャリアDC 142000 98062.68 123.31% 0.0259%
＜4419＞ Finatext 1334900 402805.58 122.4% -0.2323%
＜4570＞ 免疫生物 881600 446857.9 121.8% 0.0864%
＜4275＞ カーリット 297500 159232.86 119.3% 0.0998%
＜147A＞ ソラコム 203500 66263 118.9% 0.1619%
＜2413＞ エムスリー 6684500 6041134.72 117.4% 0.2347%
＜3472＞ 日本ホテル 5054 135956.32 117.07% -0.007%
＜4293＞ セプテーニHD 500200 73779.68 109.84% 0.0262%
<7554> 幸楽苑 141500 51386.64 108.71% 0.0554%
<9704> アゴーラHG 5007900 101558.98 107.38% -0.0307%
<5599> S＆J 77800 47167.02 107.02% 0.1004%
<9337> トリドリ 189400 169183.46 104.42% 0.0541%
<8093> 極東貿 168100 111492.34 103.52% -0.0418%
<9338> INFORICH 664300 522758.34 102.78% -0.0596%
<3449> テクノフレックス 114200 73706.88 101.97% 0.0536%
<6071> IBJ 517600 154973.42 97.72% 0.0035%
<6317> 北川鉄 58300 42307.04 91.94% 0.0521%
<5805> SWCC 1524400 5811732.2 91.34% 0.1587%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
