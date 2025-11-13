*08:43JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して米ドルは底堅い動きを保つ見込み

12日の米ドル・円は、東京市場では154円05銭から154円79銭まで上昇。欧米市場では155円04銭まで買われた後、154円50銭まで売られたが、154円83銭で取引終了。本日13日の米ドル・円は主に154円台で推移か。日米金利差を意識して米ドルは底堅い動きを保つ見込み。

報道によると、米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は11月12日にアトランタ・エコノミッククラブで講演を行った。ボスティック総裁は「米連邦準備制度理事会（FRB）が担う物価安定と最大雇用という責務を巡り、物価安定の方が明確で差し迫ったリスクにさらされている」と指摘した。労働市場の減速については「インフレ圧力が継続しているという直接的なリスクと比べると、労働市場を巡る状況は積極的な金融政策での対応が正当化されるほど明確ではない」との見方を示した。米ホワイトハウス国家経済会議（NEC）のハセット委員長は来年前半にも米国経済の回復を予想しており、米政策金利の先安観がただちに強まる状況ではないとみられる。《CS》