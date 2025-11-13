*07:55JST 米国株式市場はまちまち、成長減速懸念が後退（12日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

DEC24

Ｏ 51265（ドル建て）

Ｈ 51580

Ｌ 50645

Ｃ 51315 大証比+195（イブニング比+55）

Vol 3378



DEC24

Ｏ 51170（円建て）

Ｈ 51535

Ｌ 50585

Ｃ 51255 大証比+135（イブニング比-5）

Vol 16369

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.75円換算）で、オリックス＜8591＞、みずほFG<

8411>、東京エレク＜8035＞、武田薬品工業＜4502＞、伊藤忠商事＜8001＞、三菱商事<805

8>、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 207.29 1.30 3208 18

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.54 0.35 2405 5

8035 (TOELY) 東京エレク 110.00 -1.35 34045 385

6758 (SONY.N) ソニー 30.27 1.11 4684 -2

9432 (NTTYY) NTT 24.71 -0.10 153 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.14 0.38 3736 32

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.91 0.44 5248 10

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.61 -0.67 58201 231

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 70.80 -3.90 21913 3

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.90 0.02 4612 15

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 124.06 2.39 9599 88

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.69 0.18 4305 25

8031 (MITSY) 三井物産 524.52 5.55 4058 26

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.56 -0.21 8171 6

4568 (DSNKY) 第一三共 22.50 0.39 3482 17

9433 (KDDIY) KDDI 17.31 0.08 2679 15

7974 (NTDOY) 任天堂 22.48 0.38 13915 30

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.91 0.26 5867 12

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.04 0.34 1550 5.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.30 0.17 5664 10

6902 (DNZOY) デンソー 13.61 0.14 2106 -5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.48 1.00 7886 36

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.86 -0.01 3073 -6

8411 (MFG.N) みずほFG 6.80 0.07 5262 80

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.05 0.25 20195 5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.09 0.08 4361 48

7741 (HOCPY) HOYA 159.20 -2.91 24636 121

6503 (MIELY) 三菱電機 56.15 -0.26 4345 33

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.20 -0.11 3157 -4

7751 (CAJPY) キヤノン 28.89 0.03 4471 13

6273 (SMCAY) SMC 17.46 0.34 54039 259

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1500 -249

6146 (DSCSY) ディスコ 31.10 0.10 48127 267

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.00 -0.13 2012 -3

8053 (SSUMY) 住友商事 31.13 0.42 4817 36

6702 (FJTSY) 富士通 27.33 -0.18 4229 -5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.58 -0.35 17422 112

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.28 0.62 7205 -5

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 0.00 1374 -88

8002 (MARUY) 丸紅 260.04 4.97 4024 30

6723 (RNECY) ルネサス 6.28 0.20 1944 0.5

6954 (FANUY) ファナック 16.86 0.02 5218 7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.25 0.28 3288 7

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.40 0.30 1723 7

6301 (KMTUY) 小松製作所 34.15 0.45 5285 27

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.85 0.09 3358 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.62 0.02 2241 -44

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.00 -0.90 19808 -22

4543 (TRUMY) テルモ 15.34 -1.04 2374 -170.5

8591 (IX.N) オリックス 26.71 1.25 4133 195

（時価総額上位50位、1ドル154.75円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2337 237 11.29

8591 (IX.N) オリックス 26.71 4133 195 4.95

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.85 4526 152 3.48

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.07 630 10.9 1.76

8411 (MFG.N) みずほFG 6.80 5262 80 1.54

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1500 -249 -14.24

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1217 -126.5 -9.42

4543 (TRUMY) テルモ 15.34 2374 -170.5 -6.70

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 1374 -88 -6.02

8830 (SURYY) 住友不動産 22.31 6906 -375 -5.15



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48254.82 前日比：326.86

始値：48015.79 高値：48431.57 安値：48015.79

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23406.46 前日比：-61.84

始値：23563.84 高値：23564.09 安値：23278.30

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6850.92 前日比：4.31

始値：6867.77 高値：6869.91 安値：6829.62

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.666％ 米10年国債 4.071％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.

84ポイント安の23406.46で取引を終了した。

議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き

後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一

方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移

し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発、医薬品・バイオテクが上

昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイシズ（AMD）はイベントでAIデータセンタ

ー向け製品の強い需要を背景に今後5年間にわたり売上高の伸びが加速すると強気見

通しを示し、続伸。通信のAT&T（T）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。

ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）は量子コンピュー

ティング分野での進展で、先端品のプロセッサー「クオンタム・ナイトホーク」を

予定通り開発を終えたと発表し、上昇。靴販売のオン・ホールディング（ONON）は

アジアでの売り上げが好調で第3四半期決算の調整後1株当たり利益が予想を上回

り、通期見通しを引き上げ上昇。

原子力発電所設計・配備のオクロ（OKLO）は第3四半期決算で損失が予想以上に拡大

したが、核燃料製造工場建設やエネルギー省傘下のアイダホ国立研究所との提携進

展発表が好感され、上昇。フィンテックのサークル・インターネット・グループ（C

RCL）は四半期決算の内容は良好だったが、金利安が今後重しとなるとの懸念に下

落。

ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決

算を発表。調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げ、配当

発表で、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》