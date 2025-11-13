関連記事
12日のNY市場はまちまち
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48254.82;+326.86Nasdaq;23406.46;−61.84CME225;51255;+135(大証比)
[NY市場データ]
12日のNY市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発、医薬品・バイオテクが上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比135円高の51255円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.75円換算）で、オリックス＜8591＞、みずほFG＜8411＞、東京エレク＜8035＞、武田薬品工業＜4502＞、伊藤忠商事＜8001＞、三菱商事＜8058＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
スポンサードリンク