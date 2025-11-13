モブキャストHD、オーケーコイン・ジャパンと戦略的提携、ソラナ運用体制を強化

■暗号資産取引所OKJとの連携で安全性と流動性を確保

モブキャストホールディングス<3664>(東証グロース)は11月12日、暗号資産交換業者のオーケーコイン・ジャパンと、ソラナ(Solana)を軸としたトレジャリー事業分野で戦略的パートナーシップを構築すると発表した。両社は、安全性・流動性・分散性を備えた運用基盤の整備を通じ、デジタルアセット財務の新たな標準確立を目指す。OKJは金融庁登録事業者であり、グローバル展開するOKグループの日本法人として高いセキュリティと取引インフラを有する。

モブキャストHDは、2025年10月からソラナ特化型の「Digital Asset Treasury(DAT)」事業を本格始動し、11月7日時点で累計9,070SOL(取得価額2億5,000万円超)を保有している。年末までに国内企業としてトップクラスのSOL保有規模を目指し、OKJをはじめとする国内外の主要取引所との協業を進める方針だ。代表取締役CEO藪考樹氏は「グローバル基準の信頼性を確立する重要な一歩」と述べた。

OKJの馮鐘揚代表取締役は「上場企業との協業でデジタルアセット財務の新しいスタンダードを共創できる」と期待を示した。モブキャストHDは今後もソラナ・トレジャリー事業の最新情報を公式Xアカウントで発信し、国内外の投資家との連携を強化していく。同提携による業績への影響は軽微であり、連結業績予想の変更はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

