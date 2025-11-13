ライフネット生命、10月末の保有契約年換算保険料359億円、前年同月比110%に拡大

■保有契約年換算保険料が堅調に拡大、団体信用生命保険の伸長顕著

ライフネット生命保険<7157>(東証グロース)は11月12日、2025年10月の業績速報を発表した。10月末時点の保有契約年換算保険料は359億9930万円と前年同月比110%に拡大し、着実な成長を示した。特に団体信用生命保険が81億1300万円(前年同月比123%)と大幅に伸長し、個人保険の278億8000万円(同106%)を上回る伸び率を記録した。

同社の個人保険では、新契約年換算保険料が2億8700万円、新契約件数が287件と前年を上回った。保有契約件数は66万3221件と前年同月比で約4万件増加した。保険金および給付金支払額は7億2960万円(前年同月6億2270万円)と増加した一方、解約失効率は5.4%と前年の5.6%から低下し、契約維持率が改善した。

今回の速報値は暫定数値であるが、団信の伸長と個人保険の安定した推移により、同社の保有契約基盤が拡大していることを示している。ライフネット生命は、引き続きオンラインを軸とした生命保険サービスの拡充を進める方針であり、安定成長の持続が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

