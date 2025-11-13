関連記事
今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国内企業物価指数(10月) 2.5％ 2.7％
＜海外＞
09:30 豪・失業率(10月) 4.4％ 4.5％
16:00 英・鉱工業生産指数(9月) 0.4％
16:00 英・商品貿易収支(9月) -211.83億ポンド
16:00 英・GDP速報値(7-9月) 1.4％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月) 1.0％ -1.2％
21:00 ブ・小売売上高(9月) 0.2％
22:30 米・消費者物価コア指数(10月) 3.0％ 3.0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
28:00 米・財政収支(10月) 1980億ドル
米・セントルイス連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
欧・欧州連合(欧)財務相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク