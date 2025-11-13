ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など

2025年11月13日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　国内企業物価指数(10月)　2.5％　2.7％


＜海外＞
09:30　豪・失業率(10月)　4.4％　4.5％
16:00　英・鉱工業生産指数(9月)　　0.4％
16:00　英・商品貿易収支(9月)　　-211.83億ポンド
16:00　英・GDP速報値(7-9月)　　1.4％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(9月)　1.0％　-1.2％
21:00　ブ・小売売上高(9月)　　0.2％
22:30　米・消費者物価コア指数(10月)　3.0％　3.0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
28:00　米・財政収支(10月)　　1980億ドル


米・セントルイス連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧・欧州連合(欧)財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

