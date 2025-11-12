*17:18JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後に直近高値を上抜け

12日の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方の154円05銭から11月高値の154円半ば付近で一段の上値が抑えられる場面が継続。午後に同水準を上抜けると、弾みを付け一時154円79銭まで値を切り上げた。ただ、夕方にかけては戻り売りでやや失速した。

・ユ-ロ・円は178円47銭から179円20銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1570ドルから1.1587ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,988.53円、高値51,072.26円、安値50,537.50円、終値51,063.31円(前日比220.38円高)

・17時時点：ドル・円154円60-70銭、ユ-ロ・円179円10-20銭

【要人発言】

・高市首相

「消費者物価3％程度の上昇は食品高によるもの、デフレ脱却宣言には至らない」

・片山財務相

「為替、足元は一方的な動きがみられる」

「円安、マイナス面が目立っていることは否定できない」

「過度な変動や無秩序な動きを高い緊張感を持ち見極めている」

・トランプ米大統領

「一部のコーヒー関税を引き下げる」

・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁

「市場の急激な暴落は現時点で中心的な想定ではない」

「消費データには上昇と下降が交錯し、穏やかな回復を見込む」

「失業率の水準について中銀が満足する目安は存在しない」

「金融政策は依然として制約的、委員会内で議論が続いている」

【経済指標】

・日・10月マネーストックM3：前年比+1.0％（9月：+1.0％）《TY》