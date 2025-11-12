関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反発、新興市場に資金向かう
*16:42JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、新興市場に資金向かう
東証グロース市場指数 945.19 ＋20.94／出来高 2億5948万株／売買代金 1236億円東証グロース市場250指数 727.33 ＋17.59／出来高 1億6474万株／売買代金 1104億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は458、値下がり銘柄数は116、変わらずは30。
前日11日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続伸。半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなった。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、政府機関再開のめどがつき株価の支えとなった。ナスダックは終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は取引開始後は買い優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.83％高となった。今日の新興市場は取引開始時は様子見ムードが強く、東証グロース市場指数は昨日の水準近辺で始まった。しかし、昨日の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことを受け、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株や人工知能（AI）関連株が手掛けにくく、投資資金は出遅れ感の強い新興市場に向かい、東証グロース市場指数は取引開始後は上げ幅を広げた。
また、新興市場銘柄の4-9月期決算発表が本格化していることを受け、好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まったことも株価支援要因となり、今日の新興市場は終日、買いが優勢の堅調な相場展開となり、東証グロース市場指数は高値引けとなった。
個別では、営業利益が前期2.9倍・今期21.1％増予想と発表したMTG＜7806＞、営業利益が前期2.1倍・今期24.8％増予想で配当方針の変更も発表したタスキHD＜166A＞、26年3月期営業利益予想を上方修正したエクサウィザーズ＜4259＞、26年3月期利益と配当予想を上方修正し設立25周年記念株主優待も発表したランディックス＜2981＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、Welby＜4438＞、イメージ情＜3803＞などが顔を出した。
一方、上期営業損益が2.05億円の赤字と第1四半期の1.19億円の赤字から赤字幅が拡大したビーマップ＜4316＞、上期営業利益が20.9％減と第1四半期の16.5％増から減益に転じたカバー＜5253＞、上期営業損益が3.51億円の赤字と前年同期の0.69億円の黒字から赤字に転じた坪田ラボ＜4890＞、営業損益が前期7.21億円の赤字・今期0.45億円の黒字予想と発表したROXX＜241A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、Aiロボティクス＜247A＞やデータセク＜3905＞が下落。値下がり率上位には、メディア総研＜9242＞、エアクロ＜9557＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7806|ＭＴＧ | 4370| 700| 19.07|
2| 2981|ランディックス | 2895| 446| 18.21|
3| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 520| 80| 18.18|
4| 3803|イメージ情 | 1006| 150| 17.52|
5| 4259|エクサウィザーズ | 743| 100| 15.55|
6| 166A|タスキＨＤ | 774| 100| 14.84|
7| 6548|旅工房 | 176| 20| 12.82|
8| 341A|トヨコー | 2548| 288| 12.74|
9| 276A|ククレブ | 4035| 410| 11.31|
10| 319A|技術承継機構 | 9630| 900| 10.31|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9242|メディア総研 | 1935| -495| -20.37|
2| 241A|ＲＯＸＸ | 625| -150| -19.35|
3| 9557|エアクロ | 299| -51| -14.57|
4| 5253|カバー | 1707| -200| -10.49|
5| 7080|スポーツフィ | 849| -69| -7.52|
6| 4316|ビーマップ | 911| -67| -6.85|
7| 2370|ＭＤＮＴ | 32| -2| -5.88|
8| 5590|ネットスターズ | 1246| -69| -5.25|
9| 2586|フルッタ | 239| -13| -5.16|
10| 3138|富士マガ | 1141| -58| -4.84|《SK》
スポンサードリンク