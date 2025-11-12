*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイコム、扶桑電通などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月12日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト 1522500 5284.7 367.66% 0.025%

＜7088＞ フォーラムエンシ 2866000 103701.14 360.06% 0.0748%

＜4374＞ ロボペイ 108900 37207.14 250.59% -0.0132%

＜3070＞ ジェリービー 7044800 85349.38 243.26% 0.0215%

＜6492＞ 岡野バル 67000 82347.2 230.37% 0.1879%

＜6820＞ アイコム 85100 45687.4 220.48% -0.0925%

＜6269＞ 三井海洋 5894500 11279679.78 216.45% 0.2641%

＜7942＞ JSP 281400 105935.98 212.06% 0.0774%

＜341A＞ トヨコー 402800 168817.26 209.94% 0.1084%

＜166A＞ タスキHD 3134800 442504.08 193.29% 0.1483%

＜1963＞ 日揮HD 6298200 2443315.15 188.36% 0.0975%

＜7505＞ 扶桑電通 188000 56286.94 188.10% -0.1767%

＜5288＞ アジアパイル 1042900 267004.48 183.38% 0.1338%

＜4092＞ 日本化 308000 170685.36 172.86% -0.1225%

＜3103＞ ユニチカ 22827000 1083665.04 172.81% 0.1376%

＜6235＞ オプトラン 794700 353275.92 172.62% 0.157%

＜5706＞ 三井金属 6087100 27291938.3 165.82% 0.1937%

＜5105＞ TOYOTIRE 3537800 3262826.04 164.59% -0.0369%

＜6986＞ 双葉電 363200 74273.58 152.17% 0.0638%

＜1852＞ 浅沼組 1506000 364485.66 150.80% 0.0682%

<5943> ノーリツ 321700 165151.26 146.80% -0.0711%

<9337> トリドリ 118600 93670.82 140.26% 0.0522%

<3671> ソフトマックス 338900 37936.24 137.58% 0.0025%

<7915> NISSHA 640600 224170.84 137.48% -0.0732%

<5253> カバー 5112300 2307570.24 134.25% -0.1064%

<4935> リベルタ 143300 91545.2 133.27% 0.0339%

<4112> 保土谷 164500 89271.08 129.93% -0.0438%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》