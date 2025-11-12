ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アイコム、扶桑電通などがランクイン

2025年11月12日 14:00

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイコム、扶桑電通などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月12日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト　　 　1522500 　5284.7　 367.66% 0.025%
＜7088＞ フォーラムエンシ　 　2866000 　103701.14　 360.06% 0.0748%
＜4374＞ ロボペイ　　　　　 　108900 　37207.14　 250.59% -0.0132%
＜3070＞ ジェリービー　　　 　7044800 　85349.38　 243.26% 0.0215%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　 　67000 　82347.2　 230.37% 0.1879%
＜6820＞ アイコム　　　　　 　85100 　45687.4　 220.48% -0.0925%
＜6269＞ 三井海洋　　　　　 　5894500 　11279679.78　 216.45% 0.2641%
＜7942＞ JSP　　　　　　 　281400 　105935.98　 212.06% 0.0774%
＜341A＞ トヨコー　　　　　 　402800 　168817.26　 209.94% 0.1084%
＜166A＞ タスキHD　　　　 　3134800 　442504.08　 193.29% 0.1483%
＜1963＞ 日揮HD　　　　　 　6298200 　2443315.15　 188.36% 0.0975%
＜7505＞ 扶桑電通　　　　　 　188000 　56286.94　 188.10% -0.1767%
＜5288＞ アジアパイル　　　 　1042900 　267004.48　 183.38% 0.1338%
＜4092＞ 日本化　　　　　　 　308000 　170685.36　 172.86% -0.1225%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　22827000 　1083665.04　 172.81% 0.1376%
＜6235＞ オプトラン　　　　 　794700 　353275.92　 172.62% 0.157%
＜5706＞ 三井金属　　　　　 　6087100 　27291938.3　 165.82% 0.1937%
＜5105＞ TOYOTIRE　 　3537800 　3262826.04　 164.59% -0.0369%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　 　363200 　74273.58　 152.17% 0.0638%
＜1852＞ 浅沼組　　　　　　 　1506000 　364485.66　 150.80% 0.0682%
<5943> ノーリツ　　　　　 　321700 　165151.26　 146.80% -0.0711%
<9337> トリドリ　　　　　 　118600 　93670.82　 140.26% 0.0522%
<3671> ソフトマックス　　 　338900 　37936.24　 137.58% 0.0025%
<7915> NISSHA　　　 　640600 　224170.84　 137.48% -0.0732%
<5253> カバー　　　　　　 　5112300 　2307570.24　 134.25% -0.1064%
<4935> リベルタ　　　　　 　143300 　91545.2　 133.27% 0.0339%
<4112> 保土谷　　　　　　 　164500 　89271.08　 129.93% -0.0438%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

