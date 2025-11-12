*10:29JST スズデン：産業機器分野の需要回復を待ち受ける商社機能型メーカー

スズデン＜7480＞は、FA機器や情報・通信機器、電子・デバイス機器、電設資材などを幅広く扱う独立系商社であり、国内外の製造業に対し調達から製造までを支援する「もの造りサポーティングカンパニー」として位置付けられる。主要販売先は電気機器・電子部品・産業機械業界で、顧客の生産活動に密着した商社機能を提供している。加えて、宮城県や長野県に製造拠点を有し、アルミフレーム組立や自社ブランド商品などの製造機能も備える点が特徴である。事業は大きく商社機能を担う「電機・電子部品販売事業」と小規模ながら高付加価値製品を供給する「製造事業」に区分される。業績は中長期的に拡大しており、2023年3月期以降は市況の影響を受けながらも、効率化や販売拡大策により一定の成長基盤を維持している。

同社の強みは、第一に広範な商材ラインアップと商社機能にある。FA機器から通信機器、電子部品に至るまで多様な商品を取り扱い、国内の30以上の拠点を通じた地域密着型営業・1,000社超の仕入先の商品やサービスの提供により、顧客の多様なニーズにワンストップで対応できる体制を持つ。自社物流センターも持ち、商社としての競争力を高めている。第二に、オリジナルブランド「Ubon」の展開を通じて、自社製品の差別化と収益性の向上を図っている点が挙げられる。工場での高付加価値製品生産体制を確立し顧客要求に柔軟に応え、また専用ECを通じた販売も広げることで利益率改善に寄与している。第三に、DX化や業務効率化を推進する体制を持ち、販売費や管理費の削減に継続的に取り組んでいることも強みである。物流分野でのハンディターミナル導入など投資も進めており、生産性向上を通じて収益基盤を強固にしている。

2026年3月期第1四半期（2025年4〜6月）は、売上高10,288百万円（前年同期比6.7%減）、営業利益381百万円（同21.9%減）と減収減益となった。主要顧客である電気機器・電子部品・産業機械業界での在庫調整は概ね一巡したが、半導体製造装置関連の需要が軟調となった。セグメント別ではFA機器が5,547百万円（前年同期比12.6%減）、情報・通信機器が933百万円（同3.0%減）、電子・デバイス機器が1,381百万円（同1.2%減）、電設資材が2,312百万円（同1.9%増）となった。一方、製造事業は113百万円（同142.4%増）と大幅に拡大し、赤字幅を縮小した。通期予想は売上高46,900百万円（前期比0.6%増）、営業利益1,950百万円（同19.5%減）と慎重な見通しだが、全体として需要の一定の回復を見込んでおり、半導体市場の回復が業績押上げ要因となる可能性がある。

今後の成長見通しとしては、中期的に「商圏・商材の拡大・深耕」を掲げ、既存顧客への深耕営業と新規開拓を並行して進める方針である。特に半導体製造装置関連のお客様への提案活動、オリジナルブランドUbonの生産体制の強化、製造事業における高付加価値製品の生産能力向上を重視しており、商社としての更なる営業の強化・顧客接点の拡大を進める。また、海外営業所を活用した輸出業務の拡大も進めており、顧客の海外生産拠点を支援する体制を強化している。半導体需要の回復局面では、主要顧客からの受注増加が期待され、中期的には収益改善につながる見通しである。

株主還元については、配当性向80%を基準とする高い還元方針を掲げている。2026年3月期は年間82円を予定しており、一定の安定性を維持している。減配とはなるものの依然として高水準の還元姿勢を示しており、今後重要になってくる人材育成や物流機能・工場への設備投資などへ成長投資も進めつつ、安定した株主還元を継続している。直近の配当利回りは4.6%となっており、投資妙味が高いと言える。

総じて、スズデンは幅広い商材と独自ブランドによる差別化を武器に、産業機器や半導体関連需要の回復局面を待ち構えている。短期的には減収減益が続くものの、AIや半導体関連投資の追い風を背景に中期的な受注環境改善が期待される。今後はUbonブランドの拡充や製造事業の強化を通じて、収益性向上と持続的成長に注目していきたい。《HM》