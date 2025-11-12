関連記事
個別銘柄戦略:JX金属や日揮HDに注目
*09:18JST 個別銘柄戦略:JX金属や日揮HDに注目
昨日11日の米株式市場でNYダウは559.33ドル高の47,927.96ドル、ナスダック総合指数は58.87pt安の23,468.30pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円安の51,120円。為替は1ドル＝154.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が50.5%増で通期予想に対する進捗率が64.8％となった浅沼組＜1852＞、上期営業利益が14.0％増と第1四半期の9.2％減から増益に転じたパーソルHD＜2181＞、上期営業利益が23.6％増で発行済株式数の1.54％上限の自社株買いも発表したりそなHD＜8308＞、25年12月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と株主優待制度の変更も発表したメック＜4971＞、26年3月期業績予想を上方修正した日揮HD＜1963＞、26年3月期業績予想を上方修正したJX金属＜5016＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正した三井金属＜5706＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が5.1%減と第1四半期の10.6％増から減益に転じたタカラトミー＜7867＞、第3四半期累計の営業利益が80.4％減と上期の64.2％減から減益率が拡大したSUMCO＜3436＞、第3四半期累計の営業利益が44.6％減と上期の34.1％減から減益率が拡大したリガク＜268A＞、上期営業利益が76.0％減で通期予想に対する進捗率が7.6％にとどまったSREHD＜2980＞、25年12月期業績予想を下方修正したTHK＜6481＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
