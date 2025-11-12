関連記事
ADR日本株ランキング～みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円～
*08:13JST ADR日本株ランキング～みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.11円換算）で、みずほFG＜8411＞、武田薬品工業＜4502＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本電産＜6594＞、オリックス＜8591＞、三井住友FG＜8316＞、豊田自動織機＜6201＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円安の51120円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは58.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭から153円67銭まで下落し、154円13銭で引けた。米ADPの週次民間雇用者数で労働市場の減速が示されたため年内の利下げ観測が強まり、ドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.1570ドルから1.1606ドルまで上昇し、1.1584ドルで引けた。
NY原油先物12月限は堅調推移（NYMEX原油12月限終値：61.04 ↑0.91）。
■ADR上昇率上位銘柄（11日）
＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2327円 （260円） +12.58％
＜3659＞ ネクソン 23.44ドル 3612円 （196円） +5.74％
＜8601＞ 大和証券G本社 8.49ドル 1308円 （43.5円） +3.44％
＜2503＞ キリンHD 14.71ドル 2267円 （64.5円） +2.93％
＜9735＞ セコム 8.88ドル 5474円 （144円） +2.7％
■ADR下落率下位銘柄（11日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 （-233.5円） -13.52％
＜2801＞ キッコーマン 15.73ドル 1212円 （-169.5円） -12.27％
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1368円 （-74.5円） -5.16％
＜9503＞ 関西電力 7.76ドル 2392円 （-53円） -2.17％
＜5020＞ ENEOS 12.88ドル 992円 （-13円） -1.29％
■その他ADR銘柄（11日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.13ドル 5588円 （16円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.13ドル 2023円 （2円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.88ドル 4586円 （20円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.01ドル 4318円 （93円）
<4519> 中外製薬 24.48ドル 7545円 （24円）
<4543> テルモ 16.38ドル 2524円 （5.5円）
<4568> 第一三共 22.11ドル 3407円 （15円）
<4661> オリエンランド 19.87ドル 3062円 （-9円）
<4901> 富士フイルム 10.76ドル 3316円 （-4円）
<5108> ブリヂストン 22.66ドル 6984円 （2円）
<6098> リクルートHD 10.77ドル 8299円 （17円）
<6146> ディスコ 31ドル 47774円 （24円）
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1368円 （-74.5円）
＜6201＞ 豊田自動織機 112.93ドル 17404円 （154円）
<6273> SMC 17.12ドル 52783円 （423円）
<6301> 小松製作所 33.7ドル 5194円 （21円）
<6367> ダイキン工業 12.8ドル 19726円 （-14円）
<6501> 日立製作所 33.47ドル 5158円 （38円）
<6503> 三菱電機 56.41ドル 4347円 （9円）
＜6594＞ 日本電産 3.6ドル 2219円 （28円）
<6702> 富士通 27.51ドル 4240円 （-25円）
<6723> ルネサス 6.08ドル 1874円 （3円）
<6758> ソニー 29.16ドル 4494円 （-26円）
<6857> アドバンテスト 128.9ドル 19865円 （-10円）
<6902> デンソー 13.47ドル 2076円 （0.5円）
<6954> ファナック 16.84ドル 5190円 （10円）
<6981> 村田製作所 10.31ドル 3178円 （0円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 （-233.5円）
<7203> トヨタ自動車 205.99ドル 3175円 （28円）
<7267> 本田技研工業 29.7ドル 1526円 （2.5円）
<7741> HOYA 162.11ドル 24983円 （53円）
<7751> キヤノン 28.86ドル 4448円 （11円）
<7974> 任天堂 22.1ドル 13623円 （8円）
<8001> 伊藤忠商事 121.66ドル 9375円 （69円）
<8002> 丸紅 255.07ドル 3931円 （31円）
<8031> 三井物産 518.97ドル 3999円 （32円）
<8035> 東京エレク 111.35ドル 34320円 （130円）
<8053> 住友商事 30.71ドル 4733円 （34円）
<8058> 三菱商事 23.76ドル 3662円 （24円）
<8306> 三菱UFJFG 15.19ドル 2341円 （19.5円）
＜8316＞ 三井住友FG 16.51ドル 4241円 （43円）
＜8411＞ みずほFG 6.73ドル 5186円 （120円）
＜8591＞ オリックス 25.46ドル 3924円 （41円）
<8725> MS&ADインシHD 20.97ドル 3232円 （7円）
<8766> 東京海上HD 37.65ドル 5802円 （-1円）
<8801> 三井不動産 33.1ドル 1700円 （5.5円）
<9432> NTT 24.81ドル 153円 （0.6円）
<9433> KDDI 17.23ドル 2655円 （5円）
<9983> ファーストリテ 38.28ドル 58993円 （363円）
＜9984＞ ソフトバンクG 74.7ドル 23024円 （329円）《ST》
スポンサードリンク