*08:05JST 米国株式市場はまちまち、政府機関の再開期待（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

DEC24

Ｏ 51375（ドル建て）

Ｈ 51600

Ｌ 50680

Ｃ 51185 大証比+25（イブニング比+75）

Vol 3558



DEC24

Ｏ 51325（円建て）

Ｈ 51545

Ｌ 50610

Ｃ 51120 大証比-40（イブニング比+10）

Vol 16874

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.11円換算）で、みずほFG＜8411＞、武田薬品工

業＜4502＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本電産＜6594＞、オリックス＜8591＞、三井住友FG

＜8316＞、豊田自動織機＜6201＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 205.99 2.05 3175 28

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.19 -0.02 2341 19.5

8035 (TOELY) 東京エレク 111.35 -0.41 34320 130

6758 (SONY.N) ソニー 29.16 1.20 4494 -26

9432 (NTTYY) NTT 24.81 0.26 153 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.76 -0.19 3662 24

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.47 -0.15 5158 38

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.28 0.26 58993 363

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 74.70 2.30 23024 329

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.88 0.06 4586 20

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 121.66 -1.68 9375 69

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.51 0.04 4241 43

8031 (MITSY) 三井物産 518.97 -8.42 3999 32

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.77 -0.08 8299 17

4568 (DSNKY) 第一三共 22.11 0.67 3407 15

9433 (KDDIY) KDDI 17.23 0.05 2655 5

7974 (NTDOY) 任天堂 22.10 0.17 13623 8

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.65 -0.52 5802 -1

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.70 0.21 1526 2.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.13 0.10 5588 16

6902 (DNZOY) デンソー 13.47 0.02 2076 0.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.48 0.83 7545 24

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.87 -0.15 3062 -9

8411 (MFG.N) みずほFG 6.73 0.02 5186 120

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 0.02 19726 -14

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.01 0.30 4318 93

7741 (HOCPY) HOYA 162.11 -1.12 24983 53

6503 (MIELY) 三菱電機 56.41 0.35 4347 9

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.31 -0.16 3178 0

7751 (CAJPY) キヤノン 28.86 -0.16 4448 11

6273 (SMCAY) SMC 17.12 -0.62 52783 423

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1493 -233.5

6146 (DSCSY) ディスコ 31.00 -1.70 47774 24

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.13 0.10 2023 2

8053 (SSUMY) 住友商事 30.71 -0.34 4733 34

6702 (FJTSY) 富士通 27.51 1.00 4240 -25

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.93 2.53 17404 154

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.66 0.14 6984 2

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 0.00 1368 -74.5

8002 (MARUY) 丸紅 255.07 -2.48 3931 31

6723 (RNECY) ルネサス 6.08 0.05 1874 3

6954 (FANUY) ファナック 16.84 0.06 5190 10

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.97 -0.09 3232 7

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.10 0.80 1700 5.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.70 -0.03 5194 21

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.76 -0.14 3316 -4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.60 0.26 2219 28

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.90 -7.40 19865 -10

4543 (TRUMY) テルモ 16.38 -0.06 2524 5.5

8591 (IX.N) オリックス 25.46 0.20 3924 41

（時価総額上位50位、1ドル154.11円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2327 260 12.58

3659 (NEXOY) ネクソン 23.44 3612 196 5.74

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.49 1308 43.5 3.44

2503 (KNBWY) キリンHD 14.71 2267 64.5 2.93

9735 (SOMLY) セコム 8.88 5474 144 2.70

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1493 -233.5 -13.52

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1212 -169.5 -12.27

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 1368 -74.5 -5.16

9503 (KAEPY) 関西電力 7.76 2392 -53 -2.17

5020 (JXHLY) ENEOS 12.88 992 -13 -1.29



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47927.96 前日比：559.33

始値：47384.51 高値：47974.37 安値：47384.51

年初来高値：47927.96 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23468.30 前日比：-58.87

始値：23407.72 高値：23508.44 安値：23315.28

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6846.61 前日比：14.18

始値：6815.64 高値：6855.13 安値：6806.87

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.706％ 米10年国債 4.117％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは5

8.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。

半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した

民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期

待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつ

き期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推

移しまちまちで終了。セクター別では医薬品・バイオテク、電気通信サービスが上

昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は日本のソフトバンクが人工知能（AI）投資資金捻

出のため保有する同社株を売却したことが明かになり、下落。ソーシャルメディ

ア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はAI研究

の責任者ルカン氏が自身の企業設立のため退社する意向と伝えられ、下落した。

運送会社のフェデックス（FDX）はコンファレンスで最高財務責任者（CFO）が今期

の収益が前年に比べ拡大すると楽観的な見通しを示し、上昇した。マスメディア・

娯楽のパラマウント・スカイダンス（PSKY）は合併後初の四半期決算を発表、第3四

半期に動画配信事業の成長が明らかになったほか、従業員削減、コスト削減措置の

目標引き上げを発表し、上昇。住宅不動産向けデジタルプラットフォーム会社のオ

ープンドア・テクノロジーズ（OPEN）は最高経営責任者（CEO）の自社株買いが明ら

かになり上昇した。会員限定の高級品委託マーケットプレイスを提供するリアルリ

アルは（REAL）は四半期決算で再販需要が強く、通期見通しを引き上げ、上昇し

た。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はイベントで示した粗利益予

想が好感され、時間外取引で買われてる。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》