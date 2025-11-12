*07:54JST 今日の為替市場ポイント：米政府機関再開への期待でドルは底堅い動きを保つ見込み

11日の米ドル・円は、東京市場では154円02銭から154円49銭まで上昇。154円15銭まで反発。欧米市場では154円44銭から153円67銭まで売られたが、154円13銭で取引終了。本日12日の米ドル・円は主に154円を挟んだ水準で推移か。米政府機関の早期再開への期待で米ドルは底堅い動きを保つ見込み。

報道によると、米ADPリサーチ・インスティテュートは11月11日、米民間企業が10月下旬までに週間ベースで1.1万人以上の雇用を削減していたとの推計を発表した。同社のチーフエコノミストによると、10月の後半は安定した雇用創出が困難となっていたようだ。一方、米ホワイトハウス国家経済会議（NEC）のハセット委員長は「米経済は2026年1-3月期までに3－4％の成長に回復するとの見通しを示した。ハセット委員長はインフレについての全体的な軌道は非常に良好と指摘したが、市場参加者の間からは「物価動向については楽観視できない状況が続く」との見方も出ている。《CS》