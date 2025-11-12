ネクソン、『ARC　Raiders』が全世界での累計販売本数400万本突破

■70万人を超える最大同時接続者数を記録

ネクソン<3659>(東証プライム)は11月11日、連結子会社のスウェーデン・Embark Studios ABが開発したオンラインゲーム『ARC Raiders』の世界累計販売本数が400万本を突破したと発表した。最大同時接続者数は70万人を超え、10月30日のリリース以降、Steamの全世界売上ランキングで2週連続首位を維持している。

ネクソンの李政憲社長は「同社史上最も成功したグローバルローンチ」と述べ、プレイヤーの熱意に感謝を表明した。11月以降は新マップや武器、クエストを追加するアップデートを予定しており、ゲームコミュニティの拡大を図るとしている。『ARC Raiders』はマルチプレイヤー・エクストラクション・アドベンチャーとして高い評価を得ており、PlayStation®5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games Store、NVIDIA® GeForce NOWで配信されている。

ネクソンはオンラインゲームの開発・運営を手掛け、現在190を超える国と地域で40以上のタイトルを展開している。『メイプルストーリー』『マビノギ』『アラド戦記』など主要IPを基盤に、既存フランチャイズの深化と新規IP創出を軸とする成長戦略を進めており、今回の『ARC Raiders』の躍進はその象徴的成果と位置づけられる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

