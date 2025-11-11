*19:03JST 11日の中国本土市場概況：上海総合は小反落、慎重ムードが強まる

11日の中国本土市場は小反落。上海総合指数の終値は前日比15.84ポイント（0.39％）安の4002.76ポイントで引けた。

取引材料に乏しいなか、心理的節目の4000ポイントが意識され、投資家の慎重姿勢が強まった。14日の経済指標発表を前に様子見ムードが広がり、指数は小高く始まった後に下落に転じた。一方で、一部では押し目買いも入り下値は限定的となったが、全体としては上値の重い展開が続いた。

セクター別では、ハイテク関連が安い。富士康工業互聯網（601138/SH）が4.9％安、方正科技集団（600601/SH）が3.8％安、環旭電子（601231/SH）が3.4％安とそろって軟調な値動きを示した。

また、賽力斯集団（601127/SH）が3.5％安、安徽江淮汽車集団（600418/SH）が3.2％安、重慶千里科技（601777/SH）が2.9％安など自動車セクターも売られた。

半面、不動産銘柄が逆行高。新城控股集団（601155/SH）が2.1％高、華麗家族（600503/SH）が1.9％高、京能置業（600791/SH）が1.7％高となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.08％（0.21ポイント）安の257.73ポイント、深センB株指数が0.12％（1.62ポイント）安の1319.73ポイントで終了した。《AK》