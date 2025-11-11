*17:14JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は154円台で失速

11日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日経平均株価の堅調スタートで円売りが先行し、154円05銭から154円49銭まで値を上げた。ただ、日本株は後場下げに転じると円売り後退で失速。154円台に定着したものの、材料が乏しく一段の上昇は抑えられた。

・ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1564ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値51,314.04円、高値51,513.16円、安値50,581.17円、終値50,842.93円(前日比68.83円安)

・17時時点：ドル・円154円10-20銭、ユ-ロ・円178円20-30銭

【要人発言】

・高市首相

「飲食料品の消費減税は選択肢として検討する」

「税率上げずとも税収増える強い経済目指す」

・城内経済財政政策（日本成長戦略担当）相

「円安は消費者物価を押し上げる可能性、今後の動向を注視」

「物価高の継続が消費などの下押し要因になっている」

「PB目標定めた骨太方針も念頭に補正・来年度予算を編成」

【経済指標】

・日・9月経常収支：+4兆4833億円（8月：+3兆7758億円→+3兆7014億円）

・英・10月失業率：4.4％（9月：4.4％→4.3％）《TY》