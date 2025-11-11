関連記事
東証グロ－ス指数は反落、積極的な買いは見送りムード
東証グロース市場指数 924.25 -3.44／出来高 2億3199万株／売買代金 1044億円東証グロース市場250指数 709.74 -2.98／出来高 1億3816万株／売買代金 931億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数は反落。値下がり銘柄数は305、値上がり銘柄数は258、変わらずは39。
前日10日の米株式市場でダウ平均は続伸。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待が高まり、また、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は積極的な買いが見送られる展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.96％安となった。昨日の米株式市場でハイテク株が買われた流れを受け、今日の東京市場では午前の時間帯は東証プライムの半導体や人工知能（AI）関連株に物色の矛先が向かい、新興市場には投資資金が流れにくく、東証グロース市場指数取引開始後は概ねマイナス圏で推移した。午後に入ると、市場では、今日の取引終了後に発表されるソフトバンクG＜9984＞の4-9月期決算を見極めたいとする雰囲気もあり、東京市場全体に買い手控えムードが広がった。今週は新興市場銘柄の4-9月期決算発表が増えることから、好決算・好業績銘柄への買いが期待されたが、今日は下値での買いも限定的だった。
個別では、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が32.6％にとどまったNexTone＜7094＞、上期営業損益が1.27億円の赤字と第1四半期の0.69億円の赤字から赤字幅が拡大したアイリッジ＜3917＞、第3四半期（25年7-9月）の営業損益が0.52億円の赤字となったZETA＜6031＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が15.0％にとどまったニューラルG＜4056＞が下げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、yutori＜5892＞、クラシコ＜442A＞などが顔を出した。
一方、75日線を回復し先高期待が高まったネットイヤー＜3622＞、前日ストップ高の買い人気が継続したWelby＜4438＞、6日安値で底打ち感が意識されたクリアル＜2998＞、前日から75日線に絡み始め先高期待が高まったデータセク＜3905＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、イメージ情＜3803＞、メディア総研＜9242＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 440| 80| 22.22|
2| 3803|イメージ情 | 856| 150| 21.25|
3| 9242|メディア総研 | 2430| 353| 17.00|
4| 3905|データセク | 2702| 318| 13.34|
5| 2334|イオレ | 563| 55| 10.83|
6| 3622|ネットイヤー | 604| 43| 7.66|
7| 2998|クリアル | 953| 65| 7.32|
8| 5258|ＴＭＮ | 416| 25| 6.39|
9| 198A|ポストプライム | 278| 15| 5.70|
10| 3070|ジェリービーンズＧ | 93| 5| 5.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7094|ＮｅｘＴｏｎｅ | 1836| -359| -16.36|
2| 4056|ニューラル | 506| -69| -12.00|
3| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2760| -365| -11.68|
4| 442A|クラシコ | 2109| -276| -11.57|
5| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 172| -19| -9.95|
6| 6031|ＺＥＴＡ | 308| -30| -8.88|
7| 4588|オンコリス | 898| -87| -8.83|
8| 4593|ヘリオス | 425| -38| -8.21|
9| 2173|博展 | 621| -53| -7.86|
10| 3917|アイリッジ | 477| -29| -5.73|《SK》
