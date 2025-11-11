関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、卸売業、機械なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、水産・農林業、建設業、医薬品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 242.73 ／ 2.31
2. 電力・ガス業 ／ 663.72 ／ 1.89
3. 水産・農林業 ／ 691.75 ／ 1.79
4. 建設業 ／ 2,520.75 ／ 1.69
5. 医薬品 ／ 3,540.85 ／ 1.49
6. その他製品 ／ 7,650.37 ／ 1.03
7. 情報・通信業 ／ 8,131.73 ／ 0.84
8. 電気機器 ／ 6,331.48 ／ 0.78
9. 繊維業 ／ 820.99 ／ 0.66
10. その他金融業 ／ 1,171.22 ／ 0.51
11. サービス業 ／ 3,107.62 ／ 0.50
12. 小売業 ／ 2,264.23 ／ 0.41
13. ゴム製品 ／ 5,400.69 ／ 0.39
14. 食料品 ／ 2,423.07 ／ 0.36
15. 輸送用機器 ／ 4,881.13 ／ 0.35
16. 証券業 ／ 771.49 ／ 0.06
17. 金属製品 ／ 1,648.38 ／ -0.14
18. 石油・石炭製品 ／ 2,228.23 ／ -0.16
19. ガラス・土石製品 ／ 1,694.61 ／ -0.24
20. 銀行業 ／ 460.14 ／ -0.31
21. 精密機器 ／ 13,354. ／ -0.35
22. 鉄鋼 ／ 729.64 ／ -0.41
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,152.74 ／ -0.42
24. 不動産業 ／ 2,400.51 ／ -0.45
25. 保険業 ／ 2,801.73 ／ -0.52
26. 鉱業 ／ 856.81 ／ -0.54
27. 化学工業 ／ 2,502.57 ／ -0.66
28. パルプ・紙 ／ 558.86 ／ -0.68
29. 機械 ／ 4,291.36 ／ -0.91
30. 卸売業 ／ 4,745.4 ／ -1.05
31. 陸運業 ／ 2,251.75 ／ -1.45
32. 海運業 ／ 1,699.12 ／ -1.64
33. 非鉄金属 ／ 3,344.78 ／ -3.00《CS》
