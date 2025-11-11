*16:00JST 11月11日本国債市場：債券先物は135円80銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円71銭 高値135円85銭 安値135円67銭 引け135円80銭

2年 476回 0.926％

5年 180回 1.236％

10年 379回 1.680％

20年 193回 2.659％



11日の債券先物12月限は135円71銭で取引を開始し、135円80銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.59％、10年債は4.12％、30年債は4.71％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.67％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.39％、NZ10年債は4.10％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・10月失業率（9月：4.4％）

・19：00 独・11月ZEW景気期待指数（予想：40.5、10月：39.3）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》