エージェントＩＧホールディングス 2025年12月期通期連結業績予想の修正
エージェントＩＧホールディングス＜377A＞は31日、2025年7月1日に公表した通期連結業績予想について、最近の業績の動向等を踏まえて修正を発表した。
売上高は前回予想比4.9％（6.10億円）増の129.50億円。営業利益は前回予想比54.7％（1.45億円）減の1.20億円。経常利益は前回予想比56.9％（1.45億円）減の1.10億円。親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想比82.9％（1.16億円）減の0.24億円。1株当たり当期純利益は49.94円減の10.33円。
同社はエージェント・インシュアランス・グループの単独株式移転により、2025年7月1日に設立された。そのため、同社の個別財務諸表の事業年度は2025年7月1日から2025年12月31日までの6カ月となる一方、同社グループの連結財務諸表の会計年度は2025年1月1日から2025年12月31日までの12カ月となる。
統廃合の進む保険代理店業界における積極的なM＆A及び事業承継並びに営業社員の合流によるマーケットシェアの拡大により、損害保険及び生命保険いずれも手数料収入が想定を上回って推移した結果、同社の営業収益は当初予想を上回る見通しとなった。一方で、国内事業において、昨今の国内保険業界の動向を踏まえた募集品質維持・向上のためのコストを積極的に投下したほか、これらサポート体制に見合った営業社員の人事制度の見直しを来期以降に持ち越しとしたことなどにより、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも当初予想を下回る見通しとなったことから、通期連結業績予想を修正した。《AK》
