出来高変化率ランキング（14時台）～イメージINF、アイスタイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3803＞ イメージINF 959300 23797.24 352.04% 0.1529%
＜3103＞ ユニチカ 19621300 185650.28 327.05% 0.2538%
＜7094＞ NexTone 1311800 206564.14 276.95% -0.1594%
＜4933＞ Ine 1052600 154283.7 264.38% -0.0508%
＜3997＞ トレードワクス 8090700 456441 247.48% 0.1193%
＜3079＞ DVx 248200 78572.9 239.28% -0.0506%
＜3660＞ アイスタイル 10513900 644417.64 232.95% 0.1138%
＜4064＞ カーバイド 247100 92395.42 221.9% 0.0666%
＜2521＞ 上場米HE 147506 42473.47 220.04% 0.0086%
＜6677＞ エスケーエレク 442800 216211.48 216.83% 0.0796%
＜4922＞ コーセー 2697200 1980758.54 214.04% -0.1642%
＜2432＞ DeNA 13861600 7419810 192.77% 0.035%
＜2743＞ ピクセル 9582700 144745.32 190.8% -0.1584%
＜6118＞ アイダ 683500 113465.86 185.76% 0.0194%
＜5892＞ yutori 305800 150757.8 185.52% -0.0928%
＜6753＞ シャープ 10396800 1828130.162 180.83% 0.0351%
＜4258＞ 網屋 486400 399377.5 175.14% 0.0038%
＜3106＞ クラボウ 131300 190649.4 174.12% -0.0028%
＜6486＞ イーグル 549900 333553.98 172.21% -0.0472%
＜7990＞ グローブライ 210600 97214.62 171.14% -0.081%
<6638> Mimaki 436300 153521.02 166.24% -0.0618%
<4911> 資生堂 10838300 6286907.84 161.79% -0.0073%
<3683> サイバリンクス 199000 62701.48 158.19% -0.028%
<9628> 燦HD 171600 133521.6 155.36% -0.046%
<4183> 三井化学 2960500 2806563.7 148.07% -0.006%
<8897> ミラースHD 2926400 287768.88 144.74% -0.0336%
<6588> 東芝テック 331400 273180.54 142.74% -0.1027%
<1888> 若築建 63300 74353.2 138.22% -0.0841%
<2673> 夢隊 5985700 488845.92 137.08% -0.125%
<4593> ヘリオス 4390500 517232.14 136.28% -0.0755%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
