出来高変化率ランキング（14時台）～イメージINF、アイスタイルなどがランクイン

2025年11月11日 14:49

記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イメージINF、アイスタイルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月11日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3803＞ イメージINF　　 959300 　23797.24　 352.04% 0.1529%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　19621300 　185650.28　 327.05% 0.2538%
＜7094＞ NexTone　　　1311800 　206564.14　 276.95% -0.1594%
＜4933＞ Ine　　　　　　　1052600 　154283.7　 264.38% -0.0508%
＜3997＞ トレードワクス　　　8090700 　456441　 247.48% 0.1193%
＜3079＞ DVx　　　　　　　248200 　78572.9　 239.28% -0.0506%
＜3660＞ アイスタイル　　　　10513900 　644417.64　 232.95% 0.1138%
＜4064＞ カーバイド　　　　　247100 　92395.42　 221.9% 0.0666%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　147506 　42473.47　 220.04% 0.0086%
＜6677＞ エスケーエレク　　　442800 　216211.48　 216.83% 0.0796%
＜4922＞ コーセー　　　　　　2697200 　1980758.54　 214.04% -0.1642%
＜2432＞ DeNA　　　　　　13861600 　7419810　 192.77% 0.035%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　9582700 　144745.32　 190.8% -0.1584%
＜6118＞ アイダ　　　　　　　683500 　113465.86　 185.76% 0.0194%
＜5892＞ yutori　　　　305800 　150757.8　 185.52% -0.0928%
＜6753＞ シャープ　　　　　　10396800 　1828130.162　 180.83% 0.0351%
＜4258＞ 網屋　　　　　　　　486400 　399377.5　 175.14% 0.0038%
＜3106＞ クラボウ　　　　　　131300 　190649.4　 174.12% -0.0028%
＜6486＞ イーグル　　　　　　549900 　333553.98　 172.21% -0.0472%
＜7990＞ グローブライ　　　　210600 　97214.62　 171.14% -0.081%
<6638> Mimaki　　　　436300 　153521.02　 166.24% -0.0618%
<4911> 資生堂　　　　　　　10838300 　6286907.84　 161.79% -0.0073%
<3683> サイバリンクス　　　199000 　62701.48　 158.19% -0.028%
<9628> 燦HD　　　　　　　171600 　133521.6　 155.36% -0.046%
<4183> 三井化学　　　　　　2960500 　2806563.7　 148.07% -0.006%
<8897> ミラースHD　　　　2926400 　287768.88　 144.74% -0.0336%
<6588> 東芝テック　　　　　331400 　273180.54　 142.74% -0.1027%
<1888> 若築建　　　　　　　63300 　74353.2　 138.22% -0.0841%
<2673> 夢隊　　　　　　　　5985700 　488845.92　 137.08% -0.125%
<4593> ヘリオス　　　　　　4390500 　517232.14　 136.28% -0.0755%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

