出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセル、資生堂などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3803＞ イメージINF 756200 23797.24 340.19% 0.1869%
＜3103＞ ユニチカ 16796600 185650.28 316.18% 0.2182%
＜4933＞ Ine 967300 154283.7 256.13% -0.0463%
＜3079＞ DVx 243300 78572.9 237.29% -0.0623%
＜3997＞ トレードワクス 6774100 456441 227.48% 0.1238%
＜3660＞ アイスタイル 9117100 644417.64 217.28% 0.1093%
＜6677＞ エスケーエレク 418700 216211.48 210.31% 0.083%
＜4064＞ カーバイド 221000 92395.42 209.10% 0.068%
＜4922＞ コーセー 2468800 1980758.54 203.69% -0.1623%
＜7094＞ NexTone 546300 206564.14 186.32% -0.1134%
＜2743＞ ピクセル 9068900 144745.32 183.77% -0.1683%
＜2432＞ DeNA 12726500 7419810 182.69% 0.023%
＜5892＞ yutori 284100 150757.8 176.35% -0.0915%
＜6753＞ シャープ 9768700 1828130.162 173.20% 0.0371%
＜4258＞ 網 屋 456200 39937750.00% 1.6731%
＜6118＞ アイダ 584200 113465.86 166.39% 0.0194%
＜6486＞ イーグル 514000 333553.98 163.93% -0.0411%
＜4911＞ 資生堂 10378500 6286907.84 156.45% -0.0063%
＜7990＞ グローブライ 186500 97214.62 155.99% -0.0745%
＜9628＞ 燦HD 159200 133521.6 145.97% -0.0453%
<8897> ミラースHD 2704500 287768.88 134.86% -0.0362%
<6663> 太洋テクノ 236100 18016.12 129.23% -0.0226%
<1888> 若築建 58700 74353.2 128.92% -0.0831%
<3070> ジェリービー 1811600 45409.2 122.05% 0.0681%
<6840> AKIBA 851300 156133.82 120.96% 0.044%
<4056> ニューラル 236000 36743.1 120.48% -0.1165%
<8105> BitcoinJ 8648000 2034597.18 120.18% 0.0875%
<6588> 東芝テック 274900 273180.54 119.82% -0.0982%
<8869> 明和地所 252500 89103.78 119.26% 0.0312%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
