ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセル、資生堂などがランクイン

2025年11月11日 14:06

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:06JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセル、資生堂などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月11日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3803＞ イメージINF　　 　756200 　23797.24　 340.19% 0.1869%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　16796600 　185650.28　 316.18% 0.2182%
＜4933＞ Ine　　　　　　 　967300 　154283.7　 256.13% -0.0463%
＜3079＞ DVx　　　　　　 　243300 　78572.9　 237.29% -0.0623%
＜3997＞ トレードワクス　　 　6774100 　456441　 227.48% 0.1238%
＜3660＞ アイスタイル　　　 　9117100 　644417.64　 217.28% 0.1093%
＜6677＞ エスケーエレク　　 　418700 　216211.48　 210.31% 0.083%
＜4064＞ カーバイド　　　　 　221000 　92395.42　 209.10% 0.068%
＜4922＞ コーセー　　　　　 　2468800 　1980758.54　 203.69% -0.1623%
＜7094＞ NexTone　　 　546300 　206564.14　 186.32% -0.1134%
＜2743＞ ピクセル　　　　　 　9068900 　144745.32　 183.77% -0.1683%
＜2432＞ DeNA　　　　　 　12726500 　7419810　 182.69% 0.023%
＜5892＞ yutori　　　 　284100 　150757.8　 176.35% -0.0915%
＜6753＞ シャープ　　　　　 　9768700 　1828130.162　 173.20% 0.0371%
＜4258＞ 網　　　　　　　　 　屋 　456200　 39937750.00% 1.6731%
＜6118＞ アイダ　　　　　　 　584200 　113465.86　 166.39% 0.0194%
＜6486＞ イーグル　　　　　 　514000 　333553.98　 163.93% -0.0411%
＜4911＞ 資生堂　　　　　　 　10378500 　6286907.84　 156.45% -0.0063%
＜7990＞ グローブライ　　　 　186500 　97214.62　 155.99% -0.0745%
＜9628＞ 燦HD　　　　　　 　159200 　133521.6　 145.97% -0.0453%
<8897> ミラースHD　　　 　2704500 　287768.88　 134.86% -0.0362%
<6663> 太洋テクノ　　　　 　236100 　18016.12　 129.23% -0.0226%
<1888> 若築建　　　　　　 　58700 　74353.2　 128.92% -0.0831%
<3070> ジェリービー　　　 　1811600 　45409.2　 122.05% 0.0681%
<6840> AKIBA　　　　 　851300 　156133.82　 120.96% 0.044%
<4056> ニューラル　　　　 　236000 　36743.1　 120.48% -0.1165%
<8105> BitcoinJ　 　8648000 　2034597.18　 120.18% 0.0875%
<6588> 東芝テック　　　　 　274900 　273180.54　 119.82% -0.0982%
<8869> 明和地所　　　　　 　252500 　89103.78　 119.26% 0.0312%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事