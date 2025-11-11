*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約134円分押し上げ

11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり90銘柄、値下がり134銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続伸。219.52円高の51131.28円（出来高概算12億5046万株）で前場の取引を終えている。

10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。背景には、長期化していた米政府機関の閉鎖解消に向けた進展が報じられたことや、リスク許容度の改善を受けてハイテク株などが買われた流れがある。

米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は402.28円高の51314.04円と続伸して取引を開始した。序盤は輸出関連やハイテク関連に買いが先行し、円相場のドル高・円安傾向も支援材料とされた。その後、利益確定売りも散見されながらも、高値警戒感が抑えられたことで堅調に推移。需給面では、前日に上昇した銘柄のリスク調整売りと、新たな物色の交錯が見られた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、中外薬＜4519＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、レーザーテク＜6920＞、第一三共＜4568＞、日東電＜6988＞、任天堂＜7974＞、富士通＜6702＞、味の素＜2802＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、ディスコ＜6146＞、日産化＜4021＞、三菱地所＜8802＞、良品計画<7453>、富士フイルム<4901>、コナミG<9766>、京セラ<6971>、三井物<8031>、キッコマン<2801>、伊藤忠<8001>、三菱商<8058>、ニトリHD<9843>、JR東海<9022>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品が上昇率トップとなり値上がり17業種、値下がり16業種。陸運業が最も値下がりした。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約134円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約46円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ディスコ＜6146＞、日産化＜4021＞、三菱地所＜8802＞、良品計画<7453>、富士フイルム<4901>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 51131.28(+219.52)

値上がり銘柄数 90(寄与度+402.58)

値下がり銘柄数 134(寄与度-183.06)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 22925 670 134.37

＜4519＞ 中外製薬 7530 292 29.28

＜8035＞ 東エレク 34470 270 27.07

＜9983＞ ファーストリテ 58560 330 26.47

＜6098＞ リクルートHD 8337 230 23.06

＜4062＞ イビデン 13445 410 13.70

＜6954＞ ファナック 5205 70 11.70

＜6920＞ レーザーテック 29635 800 10.70

＜4568＞ 第一三共 3391 86 8.62

＜6988＞ 日東電工 3839 47 7.86

＜7974＞ 任天堂 13635 215 7.19

＜6702＞ 富士通 4280 211 7.05

＜2802＞ 味の素 3630 103 6.89

＜5803＞ フジクラ 20690 180 6.02

＜8267＞ イオン 2354 51.5 5.16

<8801> 三井不動産 1702 43.5 4.36

<7741> HOYA 25245 245 4.09

<4543> テルモ 2535 13.5 3.61

<7203> トヨタ自動車 3151 20 3.34

<5631> 日本製鋼所 9349 477 3.19



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20545 -175 -46.80

＜6762＞ TDK 2475 -30.5 -15.29

＜6146＞ ディスコ 49110 -910 -6.08

＜4021＞ 日産化学 4999 -135 -4.51

＜8802＞ 三菱地所 3262 -127 -4.25

<7453> 良品計画 3384 -58 -3.88

<4901> 富士フイルム 3324 -38 -3.81

<9766> コナミG 24160 -110 -3.68

<8031> 三井物産 3985 -50 -3.34

<6971> 京セラ 2032.5 -12.5 -3.34

<2801> キッコーマン 1369 -18.5 -3.09

<8001> 伊藤忠商事 9360 -90 -3.01

<8058> 三菱商事 3642 -30 -3.01

<9843> ニトリHD 2477.5 -33.5 -2.80

<9022> JR東海 3963 -165 -2.76

<6367> ダイキン工業 19630 -80 -2.67

<6273> SMC 53310 -780 -2.61

<6981> 村田製作所 3197 -32 -2.57

<6976> 太陽誘電 3480 -70 -2.34

<2413> エムスリー 2092.5 -28.5 -2.29《CS》