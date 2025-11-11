ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約134円分押し上げ

2025年11月11日 12:38

記事提供元：フィスコ

*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約134円分押し上げ
11日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり90銘柄、値下がり134銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続伸。219.52円高の51131.28円（出来高概算12億5046万株）で前場の取引を終えている。

10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。背景には、長期化していた米政府機関の閉鎖解消に向けた進展が報じられたことや、リスク許容度の改善を受けてハイテク株などが買われた流れがある。

米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は402.28円高の51314.04円と続伸して取引を開始した。序盤は輸出関連やハイテク関連に買いが先行し、円相場のドル高・円安傾向も支援材料とされた。その後、利益確定売りも散見されながらも、高値警戒感が抑えられたことで堅調に推移。需給面では、前日に上昇した銘柄のリスク調整売りと、新たな物色の交錯が見られた。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、中外薬＜4519＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、レーザーテク＜6920＞、第一三共＜4568＞、日東電＜6988＞、任天堂＜7974＞、富士通＜6702＞、味の素＜2802＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、TDK＜6762＞、ディスコ＜6146＞、日産化＜4021＞、三菱地所＜8802＞、良品計画<7453>、富士フイルム<4901>、コナミG<9766>、京セラ<6971>、三井物<8031>、キッコマン<2801>、伊藤忠<8001>、三菱商<8058>、ニトリHD<9843>、JR東海<9022>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品が上昇率トップとなり値上がり17業種、値下がり16業種。陸運業が最も値下がりした。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約134円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約46円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ディスコ＜6146＞、日産化＜4021＞、三菱地所＜8802＞、良品計画<7453>、富士フイルム<4901>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　51131.28(+219.52)

値上がり銘柄数 90(寄与度+402.58)
値下がり銘柄数 134(寄与度-183.06)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　22925　 670　134.37
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7530　 292　 29.28
＜8035＞　東エレク　　　　　　 34470　 270　 27.07
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58560　 330　 26.47
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8337　 230　 23.06
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13445　 410　 13.70
＜6954＞　ファナック　　　　　　5205　 70　 11.70
＜6920＞　レーザーテック　　　 29635　 800　 10.70
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3391　 86　 8.62
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3839　 47　 7.86
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 13635　 215　 7.19
＜6702＞　富士通　　　　　　　　4280　 211　 7.05
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3630　 103　 6.89
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 20690　 180　 6.02
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2354　 51.5　 5.16
<8801>　三井不動産　　　　　　1702　 43.5　 4.36
<7741>　HOYA　　　　　　 25245　 245　 4.09
<4543>　テルモ　　　　　　　　2535　 13.5　 3.61
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3151　 20　 3.34
<5631>　日本製鋼所　　　　　　9349　 477　 3.19


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20545　 -175　-46.80
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2475　 -30.5　-15.29
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 49110　 -910　 -6.08
＜4021＞　日産化学　　　　　　　4999　 -135　 -4.51
＜8802＞　三菱地所　　　　　　　3262　 -127　 -4.25
<7453>　良品計画　　　　　　　3384　 -58　 -3.88
<4901>　富士フイルム　　　　　3324　 -38　 -3.81
<9766>　コナミG　　　　　　　24160　 -110　 -3.68
<8031>　三井物産　　　　　　　3985　 -50　 -3.34
<6971>　京セラ　　　　　　　2032.5　 -12.5　 -3.34
<2801>　キッコーマン　　　　　1369　 -18.5　 -3.09
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　9360　 -90　 -3.01
<8058>　三菱商事　　　　　　　3642　 -30　 -3.01
<9843>　ニトリHD　　　　　　2477.5　 -33.5　 -2.80
<9022>　JR東海　　　　　　　 3963　 -165　 -2.76
<6367>　ダイキン工業　　　　 19630　 -80　 -2.67
<6273>　SMC　　　　　　　 53310　 -780　 -2.61
<6981>　村田製作所　　　　　　3197　 -32　 -2.57
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3480　 -70　 -2.34
<2413>　エムスリー　　　　　2092.5　 -28.5　 -2.29《CS》

