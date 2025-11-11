ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～Ine、DVxなどがランクイン

2025年11月11日 10:37

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Ine、DVxなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月11日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4933＞ Ine　　　　　　 742100 　154283.7　 228.17% -0.0289%
＜3079＞ DVx　　　　　　　207700 　78572.9　 221.49% -0.0584%
＜3997＞ トレードワクス　　　4541600 　456441　 180.98% 0.0743%
＜4064＞ カーバイド　　　　　164700 　92395.42　 174.06% 0.0787%
＜6677＞ エスケーエレク　　　306300 　216211.48　 172.87% 0.0796%
＜3660＞ アイスタイル　　　　5711600 　644417.64　 160.79% 0.1696%
＜6118＞ アイダ　　　　　　　545500 　113465.86　 157.82% 0.0248%
＜4922＞ コーセー　　　　　　1660400 　1980758.54　 155.4% -0.1603%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　7262500 　144745.32　 153.59% -0.1683%
＜6753＞ シャープ　　　　　　7720500 　1828130.162　 143.91% 0.0431%
＜5892＞ yutori　　　　217600 　150757.8　 141.74% -0.0675%
＜2432＞ DeNA　　　　　　8829000 　7419810　 138.56% 0.049%
＜4258＞ 網屋　　　　　　　　337200 　399377.5　 129.57% 0.0114%
＜6486＞ イーグル　　　　　　382100 　333553.98　 127.59% -0.0487%
＜9628＞ 燦HD　　　　　　　135900 　133521.6　 126.37% -0.0393%
＜4911＞ 資生堂　　　　　　　7899500 　6286907.84　 122.65% 0.0141%
＜7990＞ グローブライ　　　　128400 　97214.62　 109.49% -0.0831%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　196200 　18016.12　 106.5% -0.0301%
＜1888＞ 若築建　　　　　　　46300 　74353.2　 100.18% -0.0861%
＜8897＞ ミラースHD　　　　1937100 　287768.88　 94.1% -0.0518%
<8869> 明和地所　　　　　　202400 　89103.78　 92.87% 0.0404%
<4288> アズジェント　　　　40600 　9059.34　 91.22% 0.0094%
<1595> NZAMJリート　　107450 　88565.211　 79.54% 0.0119%
<6840> AKIBA　　　　　579500 　156133.82　 75.49% 0.0777%
<9414> 日本BS放　　　　　48700 　22638.48　 74.11% 0.0157%
<5017> 富士石油　　　　　　388200 　99292.9　 73.93% 0%
<2673> 夢隊　　　　　　　　3325000 　488845.92　 71.21% 0.0493%
<5121> 藤コンポ　　　　　　193000 　167129.12　 67.84% -0.0786%
<4056> ニューラル　　　　　143200 　36743.1　 62.53% -0.12%
<4415> ブロドエンタ　　　　47500 　25803.28　 62.22% -0.0817%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

