出来高変化率ランキング（10時台）～Ine、DVxなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月11日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4933＞ Ine 742100 154283.7 228.17% -0.0289%
＜3079＞ DVx 207700 78572.9 221.49% -0.0584%
＜3997＞ トレードワクス 4541600 456441 180.98% 0.0743%
＜4064＞ カーバイド 164700 92395.42 174.06% 0.0787%
＜6677＞ エスケーエレク 306300 216211.48 172.87% 0.0796%
＜3660＞ アイスタイル 5711600 644417.64 160.79% 0.1696%
＜6118＞ アイダ 545500 113465.86 157.82% 0.0248%
＜4922＞ コーセー 1660400 1980758.54 155.4% -0.1603%
＜2743＞ ピクセル 7262500 144745.32 153.59% -0.1683%
＜6753＞ シャープ 7720500 1828130.162 143.91% 0.0431%
＜5892＞ yutori 217600 150757.8 141.74% -0.0675%
＜2432＞ DeNA 8829000 7419810 138.56% 0.049%
＜4258＞ 網屋 337200 399377.5 129.57% 0.0114%
＜6486＞ イーグル 382100 333553.98 127.59% -0.0487%
＜9628＞ 燦HD 135900 133521.6 126.37% -0.0393%
＜4911＞ 資生堂 7899500 6286907.84 122.65% 0.0141%
＜7990＞ グローブライ 128400 97214.62 109.49% -0.0831%
＜6663＞ 太洋テクノ 196200 18016.12 106.5% -0.0301%
＜1888＞ 若築建 46300 74353.2 100.18% -0.0861%
＜8897＞ ミラースHD 1937100 287768.88 94.1% -0.0518%
<8869> 明和地所 202400 89103.78 92.87% 0.0404%
<4288> アズジェント 40600 9059.34 91.22% 0.0094%
<1595> NZAMJリート 107450 88565.211 79.54% 0.0119%
<6840> AKIBA 579500 156133.82 75.49% 0.0777%
<9414> 日本BS放 48700 22638.48 74.11% 0.0157%
<5017> 富士石油 388200 99292.9 73.93% 0%
<2673> 夢隊 3325000 488845.92 71.21% 0.0493%
<5121> 藤コンポ 193000 167129.12 67.84% -0.0786%
<4056> ニューラル 143200 36743.1 62.53% -0.12%
<4415> ブロドエンタ 47500 25803.28 62.22% -0.0817%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
