10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは381ドル高、ハイテクの回復を好感

■NY株式：NYダウは381ドル高、ハイテクの回復を好感

米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。

政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）需要期待が根強く、上昇。統合レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はAI生成リサーチ開始を発表し、上昇。レストランチェーン運営のパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会社による同社に対する現金買収で合意に近いと報じられ、上昇した。航空会社のデルタ（DAL）やアメリカン（AAL）は政府機関閉鎖に加え悪天候による運航停止で収益減が警戒され、それぞれ下落した。

AI特化型GPUクラウドインフラのコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に四半期決算を発表。内容を受け時間外取り引きで売り買いが交錯している。

（Horiko Capital Management LLC）



■NY為替：米政府機関の閉鎖終了への期待でリスクオン

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円15銭から153円89銭まで下落し、154円12銭で引けた。米政府機関の閉鎖終了期待が強まり、リスク選好の動きやドル買いが優勢となった。同時に、日銀公表の10月会合の主な意見を受け、12月の利上げ観測が強まり、円売り、円買いが交錯した。

ユーロ・ドルは1.1578ドルへ上昇後、1.1541ドルまで下落し、1.1559ドルで引けた。ユーロ・円は178円40銭から177円74銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3191ドルまで上昇後、1.3146ドルまで下落。ドル・スイスは0.8067フランへ上昇後、0.8044フランまで下落した。スイスは米国と関税率15％で合意に近いとの関係筋の話が報じられた。



■NY原油：強含みで60.13ドル、59ドル台半ばで押し目買いが入る

NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：60.13 ↑0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の60.13ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.41－60.48ドル。ロンドン市場で60.48まで買われた後、米国市場の後半にかけて59.41ドルまで売られたが、押し目買いが入ったことで反転。通常取引終了後の時間外取引で60.20ドルまで戻した。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 53.42ドル +0.22ドル（+0.41％）

モルガン・スタンレー（MS） 165.05ドル +2.69ドル（+1.65％）

ゴールドマン・サックス（GS）797.20ドル +10.86ドル（+1.38％）

インテル（INTC） 38.45ドル +0.32ドル（+0.83％）

アップル（AAPL） 269.43ドル +0.96ドル（+0.35％）

アルファベット（GOOG） 290.59ドル +10.89ドル（+3.89％）

メタ（META） 631.76ドル +10.05ドル（+1.61％）

キャタピラー（CAT） 570.85ドル +7.75ドル（+1.37％）

アルコア（AA） 38.79ドル +1.47ドル（+3.93％）

ウォルマート（WMT） 102.42ドル -0.17ドル（-0.16％）《ST》