イオン、10月度既存店売上4.7%増、秋冬商戦と値下げ効果で生活必需品好調

■イオンリテール8カ月連続プラス、食品38カ月連続で前年超え

イオン<8267>(東証プライム)は11月10日、2026年2月期10月度の主要連結各社における月次売上高を発表した。総合小売事業のイオンリテールは、気温の低下に伴う秋冬物衣料や鍋関連商品の販売が伸び、既存店売上高が前年同月比4.7%増と8カ月連続で前年を上回った。食品分野では「イタリアンフェア」が集客を牽引し、食品既存店売上高が38カ月連続でプラスを維持した。トップバリュでは10月1日から生活必需品を値下げし、対象商品の販売が大きく伸びた。さらに10月20日から26日までナショナルブランド商品の値下げを実施し、販売数量の拡大につながった。

スーパーマーケット事業では、旬の食材を活かした販促企画と価格戦略の強化により、既存店売上高が1.5%増と2カ月連続で前年を超えた。マックスバリュ東海は、生鮮・デリカの再強化を掲げ、豊橋橋良店を大型改装。お買得価格の実現を通じて販売を伸ばした。光洋は「発酵フェス」を開催し、糀を使ったメニュー提案やアプリ「iAEON」連動クーポンで関連商品の購買を促進した。また、イオン北海道は㈱西友から承継した北海道地域の総合スーパー9店舗の直営売場を10月26日より順次営業開始し、地域密着体制を強化した。

グループ全体では、イオンモールにおけるハロウィンイベント「ピニャータクラッシュ・パーティ」などが来店数増加に寄与。衣料・食品・ヘルス&ビューティケア部門がそろって好調で、ヘルス&ビューティケアは8カ月連続のプラスを記録した。全店売上高は前年同月比5.5%増、既存店売上高は4.7%増と堅調に推移。生活必需品の値下げと季節商材の拡充が奏功し、消費者の節約志向下でも売上を確保した。年末商戦に向け、イオンは低価格戦略とイベント強化を継続する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

