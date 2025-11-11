*07:36JST 米国株式市場は上昇、ハイテクの回復を好感（10日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

DEC24

Ｏ 50655（ドル建て）

Ｈ 51400

Ｌ 50550

Ｃ 51335 大証比+285（イブニング比+75）

Vol 3978



DEC24

Ｏ 50610（円建て）

Ｈ 51330

Ｌ 50465

Ｃ 51275 大証比+225（イブニング比+15）

Vol 22363

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.07円換算）で、リクルートHD＜6098＞、みずほF

G＜8411＞、アドバンテスト＜6857＞、日立製作所＜6501＞、SMC＜6273＞、武田薬品工業<45

02>、三井住友FG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.94 1.96 3142 11

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.21 0.13 2343 13

8035 (TOELY) 東京エレク 111.76 4.76 34438 238

6758 (SONY.N) ソニー 27.96 0.25 4308 24

9432 (NTTYY) NTT 24.55 -0.16 151 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.95 0.12 3690 18

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.62 -0.04 5180 66

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.02 0.87 58577 347

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 72.40 1.96 22309 54

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.82 0.04 4567 16

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 123.34 -0.48 9502 52

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.47 0.17 4229 40

8031 (MITSY) 三井物産 527.39 -2.30 4063 28

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.85 -0.21 8358 251

4568 (DSNKY) 第一三共 21.44 -0.50 3303 -2

9433 (KDDIY) KDDI 17.18 0.38 2647 13.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.93 -0.47 13515 95

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.17 -0.05 5881 13

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.49 -0.32 1515 4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.03 -0.13 5556 15

6902 (DNZOY) デンソー 13.45 -0.17 2072 0.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.65 -0.61 7288 50

4661 (OLCLY) オリエンランド 20.02 -0.22 3084 -11

8411 (MFG.N) みずほFG 6.71 0.08 5169 89

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.78 -0.06 19690 -20

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.71 0.05 4225 43

7741 (HOCPY) HOYA 163.23 -3.20 25149 149

6503 (MIELY) 三菱電機 56.06 -0.11 4319 8

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.47 -0.11 3226 -3

7751 (CAJPY) キヤノン 29.02 0.34 4471 22

6273 (SMCAY) SMC 17.75 0.22 54695 605

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1493 -263.5

6146 (DSCSY) ディスコ 32.70 1.10 50381 361

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.03 0.10 2008 0.5

8053 (SSUMY) 住友商事 31.05 0.15 4784 29

6702 (FJTSY) 富士通 26.51 0.38 4084 15

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.40 -0.39 17009 59

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.52 0.14 6939 23

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 -0.66 1368 -72

8002 (MARUY) 丸紅 257.55 -1.59 3968 34

6723 (RNECY) ルネサス 6.03 0.07 1858 8

6954 (FANUY) ファナック 16.78 0.25 5171 36

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.06 0.18 3245 6

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.30 0.10 1659 0.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.73 0.09 5197 31

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.90 -0.17 3359 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.34 0.09 2058 -15

6857 (ATEYY) アドバンテスト 136.30 7.40 21000 280

4543 (TRUMY) テルモ 16.44 0.25 2533 11.5

8591 (IX.N) オリックス 25.26 0.22 3892 30

（時価総額上位50位、1ドル154.07円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2326 230 10.97

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.45 1302 43.5 3.46

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.85 8358 251 3.10

8411 (MFG.N) みずほFG 6.71 5169 89 1.75

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.03 621 9.4 1.54

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1493 -263.5 -15.00

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1212 -175.5 -12.65

8830 (SURYY) 住友不動産 20.71 6382 -431 -6.33

4911 (SSDOY) 資生堂 15.90 2450 -135.5 -5.24

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 1368 -72 -5.00



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47368.63 前日比：381.53

始値：47095.06 高値：47412.89 安値：46934.35

年初来高値：47706.37 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23527.17 前日比：522.64

始値：23354.85 高値：23569.62 安値：23290.05

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6832.43 前日比：103.63

始値：6785.36 高値：6841.32 安値：6770.56

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.706％ 米10年国債 4.117％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.6

4ポイント高の23527.18で取引を終了した。

政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が

速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）

などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅

を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇

した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）需要期待が根強く、上昇。統合レ

アアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）はアナリストの投資判断引き上げで上昇

した。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はAI生成リサーチ開始を発表し、上昇。

レストランチェーン運営のパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会

社による同社に対する現金買収で合意に近いと報じられ、上昇した。航空会社のデ

ルタ（DAL）やアメリカン（AAL）は政府機関閉鎖に加え悪天候による運航停止で収

益減が警戒され、それぞれ下落した。

AI特化型GPUクラウドインフラのコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に四半期決算を

発表。内容を受け時間外取り引きで売り買いが交錯している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》