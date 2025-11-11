関連記事
10日のNY市場は上昇
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47368.63;+381.53Nasdaq;23527.18;+522.64CME225;51275;+225(大証比)
[NY市場データ]
10日のNY市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円高の51275円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.07円換算）で、リクルートHD＜6098＞、みずほFG＜8411＞、アドバンテスト＜6857＞、日立製作所＜6501＞、SMC＜6273＞、武田薬品工業＜4502＞、三井住友FG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
