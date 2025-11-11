キャンドゥ、10月既存店売上4.1%増、生活必需品がけん引

■全社・既存店ともに前年超え、上期からの堅調基調を維持

キャンドゥ<2698>(東証スタンダード)は11月10日、2025年10月度の月次売上高前年比速報を発表した。全社売上高は前年同月比4.6%増、既存直営店は同4.1%増と、ともに堅調な伸びを示した。春以降続く堅調な売上推移を維持しており、既存店ベースでも前年を上回る水準で推移している。

2026年2月期の累計では、既存店売上高は期初から10月までで0.8%増、全社では3.7%増と前年を上回った。第2四半期(8月まで)の上期累計では既存店0.9%増、全社3.5%増と安定成長を継続し、第3四半期に入ってもプラス基調を維持している。値ごろ感のある商品構成と生活必需品の強化が、堅調な来店動向につながったとみられる。

出退店状況では、10月に全国で新規10店舗を出店し、6店舗を退店した。当期累計では出店87店舗、退店50店舗と店舗網を拡大しており、10月末時点の店舗数は単体・連結ともに1377店舗となった。全国均衡型の出店戦略を進め、安定した店舗網の拡充を続けている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

