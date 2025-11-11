ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、独ZEW期待指数など

2025年11月11日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、独ZEW期待指数など
＜国内＞
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(10月)　　3.8％
08:50　貸出動向 銀行計(10月)　　4.2％
08:50　国際収支(経常収支)(9月)　2兆4784億円　3兆7758億円
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(10月)　47.5　47.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月)　　48.5


＜海外＞
16:00　英・失業率(10月)　　4.4％
16:00　英・ILO失業率(7-9月)　5.0％　4.8％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.52％
19:00　独・ZEW期待指数(11月)　42.0　39.3
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(10月)　　5.17％


イラク・議会選挙

中・「独身の日」


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

