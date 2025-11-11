*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、独ZEW期待指数など

＜国内＞

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(10月) 3.8％

08:50 貸出動向 銀行計(10月) 4.2％

08:50 国際収支(経常収支)(9月) 2兆4784億円 3兆7758億円

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(10月) 47.5 47.1

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月) 48.5



＜海外＞

16:00 英・失業率(10月) 4.4％

16:00 英・ILO失業率(7-9月) 5.0％ 4.8％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.52％

19:00 独・ZEW期待指数(11月) 42.0 39.3

20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(10月) 5.17％



イラク・議会選挙

中・「独身の日」



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》