*18:06JST 10日の香港市場概況：ハンセン指数は堅調推移

10日の香港市場では、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比407.23ポイント（1.55％）高の26649.06ポイントと反発。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は175.68ポイント（1.90％）高の9443.24ポイントと堅調に推移した。

米中貿易摩擦の緩和がプラス材料だ。米中両政府は11月10日、互いにかけた追加関税を引き下げる。そのほか、米国は中国船などに対する入港料の徴収も10日から1年間延期。中国はガリウムやゲルマニウムなどレアメタル（希少金属）の米向け禁輸措置を停止することになった。ハンセン指数の構成銘柄88において、上昇は77、下落は10、変わらずは1で買いが優勢だった。

ハンセン指数の構成銘柄では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（9992/HK）が8.1％高、石油生産大手の中国海洋石油（CNOOC：883/HK）が5.9％高、不動産管理サービスの華潤万象生活（1209/HK）が5.0％高。セクター別では、消費関連が高い。免税店の中国旅遊集団中免（1880/HK）が15.3％高、冷凍食品の安井食品集団（2648/HK）が5.1％高、火鍋の海底撈国際HD（6862/HK）が4.9％高など。エアラインや代理店など旅行関連セクターもしっかり。中国国際航空（753/HK）が5.0％高、中国東方航空（670/HK）が4.7％高。

ただ、発電セクターは弱含み。華能国際電力（902/HK）が2.3％安、華電国際電力（1071/HK）が2.1％安、中国広核電力（1816/HK）が1.9％安で10日の取引を終えた。《AK》