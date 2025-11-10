*17:30JST 10日の中国本土市場概況：上海総合指数は強含み

10日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前営業日比21.04ポイント（0.53％）高の4018.60ポイントと反発した。

米中貿易摩擦の緩和がプラス材料だ。米中両政府は11月10日、互いにかけた追加関税を引き下げる。そのほか、米国は中国船などに対する入港料の徴収も10日から1年間延期。中国はガリウムやゲルマニウムなどレアメタル（希少金属）の米向け禁輸措置を停止する。

業種別では、消費関連がしっかり。中国旅遊集団中免（601888/SH）、酒造の舍得酒業（600702/SH）、乳製品の北京三元食品（600429/SH）が10.0％高。金融株も強含み。上海銀行（601229/SH）が2.3％高、中信銀行（601998/SH）は1.5％高。

ただ、ハイテク関連はさえない値動きとなった。広東生益科技（600183/SH）が4.1％安、廈門法拉電子（600563/SH）は3.9％安、曙光信息産業（603019/SH）は3.8％安。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.56ポイント（0.22％）高の257.94ポイント、深センB株指数が7.38ポイント（0.56％）高の1321.35ポイントで10日の取引を終了した。《AK》