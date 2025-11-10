関連記事
東証グロ－ス指数は反発、大引けにかけてもみ合いレンジ突破
東証グロース市場指数 927.69 +14.50／出来高 2億2345万株／売買代金 1036億円東証グロース市場250指数 712.72 +11.88／出来高 1億3240万株／売買代金 921億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数がそろって反発。値上がり銘柄数は430、値下がり銘柄数は143、変わらずは30。
7日の米国市場でダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。
こうした米国市場を横目に、東証グロース市場指数は上昇して始まった。その後も上げ幅を広げたが、一時突破する場面もあったとはいえ、基本的には925pt手前でのもみ合いが継続。ただし、大引けにかけては再度緩やかに上げ幅を拡大しており、同水準を突破して終えた。
個別では、28.57％高となったWelby＜4438＞が上昇率トップに。グループ会社がNTTドコモの100％子会社である株式会社ミナカラと業務提携を締結したと発表したことが材料視された。第3四半期決算を発表したオンコリス＜4588＞、ビットコインの追加取得を発表したイオレ＜2334＞なども大幅高。売買代金上位銘柄では、データセクション＜3905＞、カバー＜5253＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、VRAIN＜135A＞、TalentX＜330A＞、Zenmu＜338A＞などがランクイン。
一方、8.05％安となったフルッタフルッタ＜2586＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、Aiロボティクス＜247A＞、HENNGE＜4475＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、ステラファーマ＜4888＞、ジェネパ＜3195＞、和心＜9271＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、GNI＜2160＞、TKP＜3479＞、インテグラル＜5842＞、フリー＜4478＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 360| 80| 28.57|
2| 4588|オンコリス | 985| 134| 15.75|
3| 2334|イオレ | 5080| 685| 15.59|
4| 135A|ＶＲＡＩＮ | 3355| 295| 9.64|
5| 330A|ＴａｌｅｎｔＸ | 939| 82| 9.57|
6| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 6870| 580| 9.22|
7| 5132|ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 4475| 365| 8.88|
8| 6574|コンヴァノ | 129| 10| 8.40|
9| 7072|インテＭ | 1450| 107| 7.97|
10| 3698|ＣＲＩ・ＭＷ | 1182| 83| 7.55|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2586|フルッタ | 240| -21| -8.05|
2| 4888|ステラファーマ | 284| -17| -5.65|
3| 3195|ジェネパ | 571| -34| -5.62|
4| 9271|和心 | 928| -52| -5.31|
5| 4563|アンジェス | 75| -4| -5.06|
6| 276A|ククレブ | 3490| -170| -4.64|
7| 5243|ｎｏｔｅ | 1457| -70| -4.58|
8| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 476| -21| -4.23|
9| 319A|技術承継機構 | 8770| -360| -3.94|
10| 7372|デコルテＨＤ | 352| -13| -3.56|《FA》
