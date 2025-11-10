*15:02JST プリモグローバルホールディングス---CSR活動「PRIMO RING PROJECT」が淀川で環境保全活動を実施

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は7日、社内横断で進めているCSR活動「PRIMO RING PROJECT」の一環として、10月23日に大阪府の淀川河川敷にて環境保全活動を実施したと発表した。本活動は、特定非営利活動法人「大阪海さくら」とサナダ精工株式会社、近畿大学松本ゼミのご協力のもと、地域環境の保全と環境学習を行った。

午前中はプロジェクトメンバーや社内外の有志が参加し、ごみ拾いやマイクロプラスチックの回収を行った。活動中には河川レンジャーによる解説があり、参加者同士で「おもしろゴミ大会」も実施されるなど、環境への理解を深めながら交流を図った。

午後は、大阪海さくらやサナダ精工、近畿大学松本ゼミと連携した体験型ワークショップを実施し、回収したエコキャップを射出成型機でキーホルダーに再生するアップサイクル体験や、不要なTシャツを再利用してエコバッグを作る取り組みを行った。

同プロジェクトは、自発性と熱意を持つ全国の社員が立候補して構成されており、毎年4つの活動方針に基づくさまざまな活動を、発案から実行・社内啓蒙に至るまでメンバー自身が担っている。社員一人一人の力を通じて「幸せの輪（リング）」が広がることを目的としており、現在はSDGsの視点から持続可能な社会を目指す活動としても推進されている。