*14:52JST 南陽：産業機器と建設機械を両輪に持続的成長を志向する商社機能型企業

南陽＜7417＞は、産業機器と建設機械の販売・レンタルを主力とし、さらに砕石事業を加えた3つの事業セグメントを展開する独立系の機械商社である。創業以来75年以上にわたり培った販売網と製造子会社を活用し、国内外で多様な顧客にソリューションを提供している。産業機器事業では半導体製造装置や検査装置、物流機器など幅広い分野に製商品を展開し、建設機械事業では販売・レンタル・サービスを組み合わせて九州地域を中心に社会資本整備を支える。砕石事業では公共工事需要を背景に安定した収益を確保しており、グループ全体で安定と成長の両立を図っている 。

同社の強みは、第一に産業機器事業における幅広い商品ラインアップと技術提案力である。半導体や自動化機器といった成長分野に強みを持ち、製造子会社の設計・製造機能と組み合わせて顧客の多様なニーズに応える体制を整えている。第二に、建設機械事業において販売・レンタル・サービスを一体的に提供できる点である。中でも、レンタル部門では北部九州に24拠点を構え、レンタル機械の高い稼働率や迅速な供給体制を背景に、災害復旧需要や民間工事需要を的確に取り込んでいる。第三に、積極的なM&A戦略である。近年では戸高製作所やAQUAPASSを傘下に収め、半導体関連機器の製造力を拡充し、成長領域における競争力を高めている。

2026年3月期第1四半期は売上高8,454百万円（前年同期比1.8%減）、営業利益713百万円（同13.4%増）と順調な滑り出しとなった。建設機械事業においては、販売部門で高粗利商品の販売が堅調だったことに加え、レンタル部門でも一部地域で好調を維持する民間工事需要を取り込めた。さらに、産業機器事業においても半導体前工程の製造装置が好調に売れて増益に寄与した。通期では売上高38,000百万円（前期比4.0%増）、営業利益2,750百万円（同3.6%減）を見込む。中国経済の減速などの影響もあり、世界経済の不透明感を見据えた計画であるが、半導体前工程の製造装置の好調は今期も続く見通しである。

今後の成長見通しについては、中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）で2028年3月期に売上高45,000百万円、営業利益3,350百万円を目標としている。産業機器事業では成長市場に対応した製商品ラインアップの拡充と海外市場開拓を進める方針で、AIやAGV（工場・倉庫内の無人搬送車）といった新たなニーズに対応する製品も先行して取り込むことで商社としての積極的な市場開拓を目指す。また建設機械事業では、販売・レンタル・サービスの総合力を高めて成長軌道へ回帰することを目指し、九州エリアを網羅する営業体制を構築することで安定収益化を進める。さらにM&Aによる新規事業領域の拡大や、人的資本強化とサステナビリティ経営推進を重点施策として掲げており、成長基盤の強化に取り組んでいる。

株主還元については、安定配当を基本としつつ配当性向35%程度を維持する方針を示している。これまでも長期的に増配計画を進めてきており、20%だった配当性向をここまで高めてきた。2026年3月期も52円を予定しており、配当性向は35%前後を維持する計画である。自己株式の取得や利益剰余金の積み上げも進めており、成長投資と株主還元のバランスを重視する姿勢がうかがえる。足元のPBRは0.7倍、配当利回りは3.9%となっており、投資妙味が高いといえる。

総じて、同社は建設機械事業・産業機器事業の双方において的確に需要を捉えた事業を展開しており、製品力・営業力の長期的な強化を通じた更なる商社機能の拡大を計画している。短期的には外部環境の不透明感により変動もあるが、中期計画に沿った事業基盤の強化が進めば、持続的な成長軌道が見込まれる。今後の業績進展と株主還元の両立に引き続き注目していきたい。《HM》