*07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想

ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性があるが、金融政策の方向性は明示されていない。一方、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。

【ユーロ売り要因】

・欧州の政治不安

・米政府機関の早期再開

・ウクライナ戦争の継続

【ユーロ買い要因】

・日欧金利差の維持

・ウクライナ戦争の終結期待

・米政府機関の一部閉鎖《CS》