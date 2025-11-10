関連記事
バリュークリエーション、ビットコインを1億円超追加取得、暗号資産保有拡大へ
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■平均取得単価は1BTC1603万円、暗号資産保有拡大へ
バリュークリエーション<9238>(東証グロース)は11月7日、暗号資産(ビットコイン)の追加購入を実施したと発表した。これは10月16日の取締役会において決議された総額1億円の購入方針に基づくもので、直近の市場価格を踏まえながら取得が進められた。購入した暗号資産は6.239BTC、平均取得単価は1BTC当たり16,032,231円、総額は100,025,090円となった。
同社は今後、保有する暗号資産について四半期ごとに決算短信で評価損益を開示する方針を示した。暗号資産市場の変動リスクを抱えつつも、資産としての保有姿勢を継続する構えであり、財務戦略や市場環境に応じた対応が注目される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）
・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）
・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）
・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク