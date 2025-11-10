*06:46JST ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比100円高の50410円～

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル153.36円換算）で、日本郵政＜6178＞、三井物産＜8031＞、みずほFG＜8411＞、SMC＜6273＞、NTT＜9432＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行＜7182＞、本田技研工業＜7267＞、日本電産＜6594＞、任天堂＜7974＞、アドバンテスト＜6857＞などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50410円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円48銭から153円01銭まで下落後、153円59銭まで上昇し、153円47銭で引けた。米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以上に低下し2022年6月来で最低となったほか、10月NY連銀の短期インフレ期待低下で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、民主党が政府機関閉鎖する案を提示したと報じられ警戒感が緩和、ドル買い、円売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1556ドルから1.1591ドルまで上昇し、引けた。

7日のNY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：59.75 ↑0.32）。



■ADR上昇率上位銘柄（7日）

＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2316円 （198円） +9.35％

＜7733＞ オリンパス 12.85ドル 1971円 （99.5円） +5.32％

＜8601＞ 大和証券G本社 8.41ドル 1290円 （50円） +4.03％

＜6178＞ 日本郵政 9.54ドル 1463円 （35.5円） +2.49％

＜5401＞ 日本製鉄 4.03ドル 618円 （8.3円） +1.36％



■ADR下落率下位銘柄（7日）

銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1486円 （-270.5円） -15.4％

＜2801＞ キッコーマン 15.73ドル 1206円 （-162.5円） -11.87％

＜8830＞ 住友不動産 20.71ドル 6353円 （-378円） -5.62％

＜8113＞ ユニ・チャーム 3.1ドル 951円 （-50円） -5％

＜5020＞ ENEOS 12.21ドル 936円 （-40.2円） -4.12％



■その他ADR銘柄（7日）

銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比

＜2914＞ 日本たばこ産業 18.16ドル 5570円 （22円）

＜3382＞ セブン&アイ・HD 12.93ドル 1983円 （-6円）

<4063> 信越化学工業 14.78ドル 4533円 （4円）

<4502> 武田薬品工業 13.66ドル 4190円 （10円）

<4519> 中外製薬 24.26ドル 7441円 （-27円）

<4543> テルモ 16.19ドル 2483円 （-12.5円）

<4568> 第一三共 21.94ドル 3365円 （-3円）

<4661> オリエンランド 20.24ドル 3104円 （-7円）

<4901> 富士フイルム 11.07ドル 3395円 （-5円）

<5108> ブリヂストン 22.38ドル 6864円 （1円）

<6098> リクルートHD 11.06ドル 8481円 （-6円）

<6146> ディスコ 31.6ドル 48462円 （-58円）

＜6178＞ 日本郵政 9.54ドル 1463円 （35.5円）

<6201> 豊田自動織機 110.79ドル 16991円 （11円）

＜6273＞ SMC 17.53ドル 53768円 （378円）

<6301> 小松製作所 33.64ドル 5159円 （4円）

<6367> ダイキン工業 12.84ドル 19691円 （-84円）

<6501> 日立製作所 33.66ドル 5162円 （24円）

<6503> 三菱電機 56.17ドル 4307円 （10円）

＜6594＞ 日本電産 3.25ドル 1994円 （-27円）

<6702> 富士通 26.13ドル 4007円 （6円）

<6723> ルネサス 5.96ドル 1828円 （-7.5円）

<6758> ソニー 27.71ドル 4250円 （-9円）

＜6857＞ アドバンテスト 128.9ドル 19768円 （-192円）

<6902> デンソー 13.62ドル 2089円 （6円）

<6954> ファナック 16.53ドル 5070円 （10円）

<6981> 村田製作所 10.58ドル 3245円 （-7円）

＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1486円 （-270.5円）

<7203> トヨタ自動車 201.98ドル 3098円 （-20円）

＜7267＞ 本田技研工業 29.81ドル 1524円 （-61円）

<7741> HOYA 166.43ドル 25524円 （84円）

<7751> キヤノン 28.68ドル 4398円 （2円）

＜7974＞ 任天堂 22.4ドル 13741円 （-164円）

<8001> 伊藤忠商事 123.82ドル 9495円 （-15円）

<8002> 丸紅 259.14ドル 3974円 （19円）

＜8031＞ 三井物産 529.69ドル 4062円 （32円）

<8035> 東京エレク 107ドル 32819円 （19円）

<8053> 住友商事 30.9ドル 4739円 （21円）

<8058> 三菱商事 23.83ドル 3655円 （18円）

<8306> 三菱UFJFG 15.08ドル 2313円 （-1.5円）

<8316> 三井住友FG 16.3ドル 4166円 （4円）

＜8411＞ みずほFG 6.63ドル 5084円 （38円）

<8591> オリックス 25.04ドル 3840円 （11円）

<8725> MS&ADインシHD 20.88ドル 3202円 （2円）

<8766> 東京海上HD 38.22ドル 5861円 （22円）

<8801> 三井不動産 32.2ドル 1646円 （5円）

＜9432＞ NTT 24.71ドル 152円 （0.8円）

<9433> KDDI 16.8ドル 2576円 （-4.5円）

<9983> ファーストリテ 37.15ドル 56973円 （-237円）

<9984> ソフトバンクG 70.44ドル 21605円 （-95円）《ST》