イオレ、約1億円分のBTC追加取得、「Neo　Crypto　Bank構想」加速

■新株予約権の行使進展受け、初期トレジャリー運用として実施

イオレ<2334>(東証グロース)は11月7日、「Neo Crypto Bank構想」に基づき、ビットコイン(BTC)を追加取得したと発表した。10月24日から11月7日までの間に約9999万9021円を投じ、約6.3458BTCを取得した。平均購入単価は約1575万8300円で、累計取得量は約37.395814BTC、累計平均購入単価は約1740万1965円となっている。

同構想は、第14回新株予約権の行使進捗を背景に、暗号資産を財務資産として保有・運用する初期トレジャリー戦略として推進されている。取得したBTCは速やかにレンディング(貸出)を軸とした運用に投入する計画であり、2025年第3四半期中に事業進捗の開示を開始する予定である。

今後は、BTC価格動向や新株予約権の行使状況を踏まえ、2025年内に120億〜160億円規模のBTC取得を目指すとしている。同社は暗号資産を活用した次世代金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank構想」の実現を通じ、企業価値の向上につなげる考えである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

