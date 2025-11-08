*14:08JST 英ポンド週間見通し：弱含みか、根強い英追加利下げ観測でポンド買い後退

■弱含み、英中銀による12月利下げを警戒

今週のポンド・円は弱含み。英中央銀行は11月6日に政策金利の据え置きを発表したが、金融政策委員会メンバー9人中4人が利下げを主張しており、次回会合での利下げが想定されたことでポンド売り・円買いが優勢となった。日本の通貨当局が円安進行をけん制していることも引き続き意識されたようだ。取引レンジ：199円07銭-202円81銭。

■弱含みか、根強い英追加利下げ観測でポンド買い後退

来週のポンド・円は弱含みか。英中央銀行は金融政策委員会（MPC）で政策金利の維持を決定。ただ、景気減速懸念で追加利下げ観測は根強い。英国の財政悪化も警戒され、ポンド売り地合いに振れやすい。一方、日米財務相会談で米トランプ政権が円安をけん制。日本銀行による12月利上げが意識され、円売り後退が見込まれる。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・11日：10月失業率（9月：4.4％）

・13日：7-9月期国内総生産（4-6月期：前年比+1.4％）

予想レンジ：199円50銭-202円50銭《FA》