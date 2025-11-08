*13:54JST 国内外の注目経済指標：日本の9月経常黒字額は減少予想

11月10日－14日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■11日（火）午前8時50分発表予定

○(日)9月経常収支-予想：＋2兆4784億円

8月実績は＋3兆7758億円で黒字額は前年同月比でやや縮小。第一次所得収支の黒字額は減少した。9月については第一次所得収支の黒字額は減少する見込み。貿易収支の改善は期待できないため、経常黒字額は減少する可能性が高い。

■13日（木）午後7時発表予定

○(欧)9月ユーロ圏鉱工業生産-9月実績は前月比－1.2％

参考となる9月実績は前月比－1.2％で資本財の減少などが要因。9月については資本財の生産はやや持ち直す可能性があるが、ドイツの工業生産の急回復は期待できないため、小幅な伸びにとどまる見込み。

■14日（金）午前11時発表予定

○(中)10月小売売上高-予想：前年比＋2.8％

参考となる9月実績は前年比＋3.0％。今年1－9月期の売上高は前年同期比＋4.5％であったことから、個人消費は減速している。このため、10月については9月実績を下回る可能性がある。

■14日（金）午後7時発表予定

○(欧)7-9月期域内総生産改定値-予想：前年比＋1.3％

ドイツ経済の停滞が続いているが、速報値は前期実績を上回った。改定値については修正される項目が少ないため、速報値と同水準となる可能性が高いとみられる。

○その他の主な経済指標の発表予定

・11日（火）：（英）10月失業率

・13日（木）：（英）7-9月期国内総生産速報値、（米）10月消費者物価指数

・14日（金）：（中）10月鉱工業生産《FA》