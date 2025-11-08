*08:03JST 米国株式市場はまちまち、政府機関の閉鎖終了期待が支える（7日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

DEC24

Ｏ 50395（ドル建て）

Ｈ 50575

Ｌ 49600

Ｃ 50490 大証比+180（イブニング比+80）

Vol 6271



DEC24

Ｏ 50315（円建て）

Ｈ 50505

Ｌ 49530

Ｃ 50410 大証比+100（イブニング比+0）

Vol 29156

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.36円換算）で、日本郵政＜6178＞、三井物産<80

31>、みずほFG＜8411＞、SMC＜6273＞、NTT＜9432＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行

＜7182＞、本田技研工業＜7267＞、日本電産＜6594＞、任天堂＜7974＞、アドバンテスト<68

57>などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 201.98 -0.96 3098 -20

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.08 -0.01 2313 -1.5

8035 (TOELY) 東京エレク 107.00 0.61 32819 19

6758 (SONY.N) ソニー 27.71 -0.58 4250 -9

9432 (NTTYY) NTT 24.71 0.15 152 0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.83 0.26 3655 18

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.66 0.18 5162 24

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.15 0.40 56973 -237

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 70.44 -2.34 21605 -95

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.78 0.32 4533 4

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 123.82 -0.13 9495 -15

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.30 -0.06 4166 4

8031 (MITSY) 三井物産 529.69 2.21 4062 32

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.06 1.01 8481 -6

4568 (DSNKY) 第一三共 21.94 -0.14 3365 -3

9433 (KDDIY) KDDI 16.80 0.35 2576 -4.5

7974 (NTDOY) 任天堂 22.40 -0.21 13741 -164

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.22 0.22 5861 22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.81 -0.60 1524 -61

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.39 5570 22

6902 (DNZOY) デンソー 13.62 0.14 2089 6

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.26 1.77 7441 -27

4661 (OLCLY) オリエンランド 20.24 0.29 3104 -7

8411 (MFG.N) みずほFG 6.63 -0.08 5084 38

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.40 19691 -84

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.66 0.02 4190 10

7741 (HOCPY) HOYA 166.43 0.46 25524 84

6503 (MIELY) 三菱電機 56.17 -0.78 4307 10

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.58 -0.20 3245 -7

7751 (CAJPY) キヤノン 28.68 0.60 4398 2

6273 (SMCAY) SMC 17.53 0.09 53768 378

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1486 -270.5

6146 (DSCSY) ディスコ 31.60 -0.60 48462 -58

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.93 0.27 1983 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 30.90 0.43 4739 21

6702 (FJTSY) 富士通 26.13 0.65 4007 6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.79 0.80 16991 11

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.38 0.34 6864 1

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.54 0.00 1463 35.5

8002 (MARUY) 丸紅 259.14 4.43 3974 19

6723 (RNECY) ルネサス 5.96 -0.13 1828 -7.5

6954 (FANUY) ファナック 16.53 -0.02 5070 10

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.88 0.16 3202 2

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.20 0.40 1646 5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.64 -0.04 5159 4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.07 0.08 3395 -5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.16 1994 -27

6857 (ATEYY) アドバンテスト 128.90 -4.80 19768 -192

4543 (TRUMY) テルモ 16.19 0.16 2483 -12.5

8591 (IX.N) オリックス 25.04 0.00 3840 11

（時価総額上位50位、1ドル153.36円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2316 198 9.35

7733 (OLYMY) オリンパス 12.85 1971 99.5 5.32

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.41 1290 50 4.03

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.54 1463 35.5 2.49

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.03 618 8.3 1.36

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1486 -270.5 -15.40

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1206 -162.5 -11.87

8830 (SURYY) 住友不動産 20.71 6353 -378 -5.62

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.10 951 -50 -5.00

5020 (JXHLY) ENEOS 12.21 936 -40.2 -4.12



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46987.10 前日比：74.80

始値：46797.03 高値：46996.71 安値：46495.62

年初来高値：47706.37 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23004.54 前日比：-49.46

始値：22892.92 高値：23009.92 安値：22563.42

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6728.80 前日比：8.48

始値：6696.18 高値：6730.11 安値：6631.44

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.699％ 米10年国債 4.096％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは4

9.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。

人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、

寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したた

め、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したも

のの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終

了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了し

た。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

オンライン旅行会社のエクスピディア（EXPE）は四半期決算の強い結果や見通し引

き上げを好感した買いが続いた。予約サイト運営のエアビーアンドビー（ABNB）は

第3四半期の予約が予想を上回ったほか、業績見通しが予想を上回り、上昇。在宅フ

ィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ（PTON）は四半期決算で1株

当たり利益が予想を上回ったほか、年末商戦が含まれる次期四半期の業績見通しも

予想を上回り、上昇。

ビデオゲーム開発メーカーのテイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア（TTW

O）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、人気ゲーム発売

の再度延期が発表され、下落。

連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は中立金利に近づくにつれ、緩

やかなペースで進めるのが妥当と、慎重姿勢を示した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》