7日のNY市場はまちまち
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;46987.10;+74.80Nasdaq;23004.54;−49.45CME225;50410;+100(大証比)
[NY市場データ]
7日のNY市場はまちまち。ダウ平均は74.80ドル高の46987.10ドル、ナスダックは49.45ポイント安の23004.54で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒し、寄り付き後、下落。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小。ダウはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50410円。ADR市場では、対東証比較（1ドル153.36円換算）で、日本郵政＜6178＞、三井物産＜8031＞、みずほFG＜8411＞、SMC＜6273＞、NTT＜9432＞などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行＜7182＞、本田技研工業＜7267＞、日本電産＜6594＞、任天堂＜7974＞、アドバンテスト＜6857＞などは下落し、全体はまちまちとなった。《ST》
