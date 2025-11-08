*00:39JST 【市場反応】米11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値は低下、現況は過去最低に落ち込む、ドル売り

米11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は50.3と、10月53.6から予想以上に低下し22年6月来で最低となった。特に政府機関閉鎖で現状景況感は52.3と、過去最低に落ち込んだ。先行景況感は活動の縮小となる50割れ。5月来で最低となった。

連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待を判断するうえで重視している同指数の1年期待インフレ率速報値は4.7％と、予想外に10月4.6％から上昇。同指数の5－10年期待インフレ率速報値は3.6％と、10月3.9％から予想以上に低下し8月来で最低となった。

低調な結果を受けて、ドル売りが強まり、ドル・円は153円47銭から153円14銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1553ドルから1.1590ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3120ドルから1.3174ドルまで上昇。

【経済指標】

・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：50.3（予想：53.0、10月：53.6）

・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.7％（予想：4.6％、10月：4.6％）

・米・11月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.6％（予想：3.8％、10月：3.9％）《KY》