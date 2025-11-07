関連記事
クリレスＨＤなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜6620＞ ;宮越ＨＤ;252%;89700;5.14;880;-5 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;205%;1263500;0.51;733;-10 ＜9979＞ ;大庄;189%;20600;0.44;1094;2 ＜3839＞ ;ＯＤＫ;167%;2000;2.68;615;2 ＜2669＞ ;カネ美食品;165%;3800;1.60;3330;-15 ＜5449＞ ;大阪製鉄;146%;51100;25.04;2579;12 ＜9900＞ ;サガミHD;146%;96700;0.40;1710;-4 ＜3063＞ ;ｊＧｒｏｕｐ;139%;6800;2.59;755;-1 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;134%;14300;3.53;693;-9 ＜9428＞ ;クロップス;133%;1600;0.78;1488;-10 ＜1419＞ ;タマホーム;130%;85800;0.25;3640;10 ＜5951＞ ;ダイニチ工;125%;6900;9.82;902;-6 ＜7709＞ ;クボテック;121%;16900;7.29;195;1 ＜7119＞ ;ハルメクＨＤ;117%;6900;8.26;1335;6 ＜8118＞ ;キング;117%;2100;5.76;859;3 ＜7812＞ ;クレステック;100%;500;57.40;1834;1 ＜7916＞ ;光村印;100%;800;74.53;1540;20 ＜3793＞ ;ドリコム;95%;131900;4.01;458;-2 ＜7637＞ ;白銅;95%;8600;3.72;2190;5 ＜3682＞ ;エンカレッジ;94%;1600;43.22;611;0
[コメント]クリレスＨＤ＜3387＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
