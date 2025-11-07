*17:18JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株の下げ幅縮小で

7日の東京市場でドル・円は堅調。米10年債利回りの上昇を受けドル買いが先行し、朝方の152円80銭から上昇基調に振れた。日経平均株価は急落したが、後場下げ幅を急激に縮小するとリスク回避的な円買いは後退し、ドルは夕方に153円52銭まで上昇。

・ユ-ロ・円は176円51銭から177円04銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1551ドルから1.1530ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,524.31円、高値50,642.79円、安値49,640.56円、終値50,276.37円(前日比607.31円安)

・17時時点：ドル・円153円40-50銭、ユ-ロ・円177円00-10銭

【経済指標】

・日・9月全世帯家計調査・消費支出：前年比+1.8％（予想：+2.5％、8月：+2.3％）

【要人発言】

・ウィリアムズ米NY連銀総裁

「いつ十分な水準になるかを評価することだ」

「段階的な資産購入のプロセスを開始する時期になるだろう」

「銀行システムは十分な資本と流動性を備えている」

「金利がさらに低下すれば住宅市場は改善する可能性」

・ハマック米クリーブランド連銀総裁

「高インフレを懸念、金融政策はそれに対応するものでなくてはならない」

「直近の会合後、金融政策はほとんど引き締め的ではなくなった」

「緩やかに引き締め的でなければならない」《TY》