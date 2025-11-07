関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～サイオス、BASEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月7日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3744＞ サイオス 1383700 43721.48 297.33% 0.1188%
＜4316＞ ビーマップ 1112700 115979.62 273.63% -0.0723%
＜7826＞ フルヤ金属 2543200 638644.1 271.5% 0.1278%
＜4477＞ BASE 9874700 305113.76 267.4% 0.1111%
＜2764＞ ひらまつ 2567400 35357.86 261.6% 0.0275%
＜3563＞ F＆LC 13482400 10962411.76 239.34% 0.0328%
＜9286＞ エネクスインフラ 6792 45850.46 237.92% 0.0719%
＜3928＞ マイネット 16511300 653082.16 207.33% 0.0144%
＜5202＞ 板硝子 24129600 1620294.82 193.81% -0.1727%
＜7071＞ アンビス 4909400 448157.42 192.89% -0.1897%
＜7956＞ ピジョン 5169500 1477945.41 179.5% -0.1116%
＜2705＞ 大戸屋HD 27400 34110.2 178.79% 0.0176%
＜9305＞ ヤマタネ 368300 181866.82 163.62% -0.0454%
＜1569＞ TPX－1倍 427040 114369.586 153.94% 0.0078%
＜8022＞ ミズノ 618600 685755.12 151.24% 0.0975%
＜5729＞ 日精鉱 111800 284968.4 150.17% -0.2117%
＜7740＞ タムロン 1494800 376404.46 148.88% -0.0785%
＜2884＞ ヨシムラフード 727900 148048.56 147.93% 0.0773%
＜4828＞ ビーエンジ 113800 181580.8 146.85% 0.0195%
＜6787＞ メイコー 758900 1962672 140.87% -0.0561%
<6957> 芝浦電子 37600 77777.6 140.5% 0.0014%
<4169> エネチェンジ 476400 39289.42 139.28% -0.0348%
<1820> 西松建 561400 819058.36 139.25% -0.0054%
<9468> KADOKAWA 2266600 2190478.62 137.35% -0.0915%
<7004> カナデビア 3012400 774652.08 136.29% -0.1952%
<7606> Uアローズ 633000 359668.74 125.73% 0.0494%
<6328> 荏原実業 114800 140664.7 121.51% 0.0355%
<402A> アクセルスペ 4403300 942077.44 118.34% 0.0523%
<2634> NFSP500ヘ 50080 62184.247 112.81% -0.0091%
<2395> 新日科学 579800 273426.14 111.59% -0.0096%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
