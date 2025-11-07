ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～サイオス、BASEなどがランクイン

2025年11月7日 14:50

記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サイオス、BASEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月7日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3744＞ サイオス　　　　　 1383700 　43721.48　 297.33% 0.1188%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1112700 　115979.62　 273.63% -0.0723%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　　2543200 　638644.1　 271.5% 0.1278%
＜4477＞ BASE　　　　　　9874700 　305113.76　 267.4% 0.1111%
＜2764＞ ひらまつ　　　　　　2567400 　35357.86　 261.6% 0.0275%
＜3563＞ F＆LC　　　　　　13482400 　10962411.76　 239.34% 0.0328%
＜9286＞ エネクスインフラ　　6792 　45850.46　 237.92% 0.0719%
＜3928＞ マイネット　　　　　16511300 　653082.16　 207.33% 0.0144%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　　24129600 　1620294.82　 193.81% -0.1727%
＜7071＞ アンビス　　　　　　4909400 　448157.42　 192.89% -0.1897%
＜7956＞ ピジョン　　　　　　5169500 　1477945.41　 179.5% -0.1116%
＜2705＞ 大戸屋HD　　　　　27400 　34110.2　 178.79% 0.0176%
＜9305＞ ヤマタネ　　　　　　368300 　181866.82　 163.62% -0.0454%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　427040 　114369.586　 153.94% 0.0078%
＜8022＞ ミズノ　　　　　　　618600 　685755.12　 151.24% 0.0975%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　111800 　284968.4　 150.17% -0.2117%
＜7740＞ タムロン　　　　　　1494800 　376404.46　 148.88% -0.0785%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　727900 　148048.56　 147.93% 0.0773%
＜4828＞ ビーエンジ　　　　　113800 　181580.8　 146.85% 0.0195%
＜6787＞ メイコー　　　　　　758900 　1962672　 140.87% -0.0561%
<6957> 芝浦電子　　　　　　37600 　77777.6　 140.5% 0.0014%
<4169> エネチェンジ　　　　476400 　39289.42　 139.28% -0.0348%
<1820> 西松建　　　　　　　561400 　819058.36　 139.25% -0.0054%
<9468> KADOKAWA　　2266600 　2190478.62　 137.35% -0.0915%
<7004> カナデビア　　　　　3012400 　774652.08　 136.29% -0.1952%
<7606> Uアローズ　　　　　633000 　359668.74　 125.73% 0.0494%
<6328> 荏原実業　　　　　　114800 　140664.7　 121.51% 0.0355%
<402A> アクセルスペ　　　　4403300 　942077.44　 118.34% 0.0523%
<2634> NFSP500ヘ　　50080 　62184.247　 112.81% -0.0091%
<2395> 新日科学　　　　　　579800 　273426.14　 111.59% -0.0096%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

